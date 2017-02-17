Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - При ЕНПФ начал работу общественный совет по вопросам пенсионного обеспечения, сообщила пресс-служба фонда.

"Совет создан в целях изучения мнений всех участников накопительной пенсионной системы по значимым вопросам, касающихся улучшения пенсионного обеспечения и совершенствованию деятельности ЕНПФ. Кроме того, принципиально новый независимый консультативно-совещательный орган при Фонде станет площадкой для осуществления общественного контроля и выработки рекомендаций по совершенствованию деятельности ЕНПФ, обсуждения вопросов по улучшению пенсионного законодательства и выявления проблемных вопросов доверия населения к накопительной пенсионной системе Республики Казахстан", - проинформировали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.

Сегодня прошло первое заседание общественного совета.

"Разделяя интерес общественности и понимая, что необходимо учитывать мнения всех участников пенсионной системы, мы и предложили создать общественный совет при ЕНПФ как независимый консультативно-совещательный орган, формируемый на основе гласности, добровольного участия экспертов, членов общественных организаций, вкладчиков, получателей ЕНПФ, средств массовой информации", - отметила на заседании председатель правления ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева.

Сообщается, что на первом заседании был утвержден окончательный состав, обсужден проект положения об общественном совете, избран председатель, рассмотрены вопросы прозрачности деятельности ЕНПФ. Положение об общественном совете с учетом замечаний будет утверждено на следующем заседании.

Общественный совет будет осуществлять свою деятельность на основании принципов гласности, добровольности и равной социальной ответственности всех членов совета за принимаемые ими решения, отметили в пресс-службе.

В состав совета вошли независимые эксперты, представители общественных организаций, СМИ и блогеры, а также вкладчики и получатели - всего 29 человек. Председателем общественного совета избран известный казахстанский политолог Досым Сатпаев. Внепланово, но путем открытого голосования было решено выбрать и заместителя председателя совета. Большинством голосов на данную позицию было решено выбрать заместителя главного редактора газеты "Деловой Казахстан" Алевтину Донских.

Как заявили в пресс-службе, вся работа общественного совета будет максимально открытой: протоколы всех встреч будут опубликованы на официальном сайте ЕНПФ www.enpf.kz.

Следующее заседание решено провести через месяц, 15 марта 2017 года. К этому времени членам совета поручено собрать и проанализировать вопросы, интересующие общественность, которые станут темами дальнейших заседаний.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом, который возглавляет президент Республики Казахстан.

В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений.

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