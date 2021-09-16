При финансировании БРК начато строительство нового маслоэкстракционного завода

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - АО "Банк развития Казахстана" открыло кредитную линию для реализации инвестиционного проекта ТОО "Масло-Дел Петропавловск" по строительству нового маслоэкстракционного завода мощностью переработки масличных культур до 1 200 тонн в сутки, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Запуск нового экстракционного завода позволит в значительной степени увеличить объемы переработки масличных культур, производства растительного масла, в частности льняного и рапсового, а также кормов для крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба БРК.

При выходе на 100% проектную мощность, предприятие планирует перерабатывать 180-300 тысяч тонн семян масличных культур в год, что составляет 7,6-12,7% годового валового сбора маслосемян. Проект является полностью экспортоориентированным, основным направлением для реализации растительного масла станет Китай, а для экспорта кормов - Европа, Россия и Китай. Ввести завод в эксплуатацию представители ТОО "Масло-Дел Петропавловск" планируют в 2023 году, на территории действующего собственного зернохранилища общей вместимостью 58 тысяч тонн единовременного хранения масличных культур будут вестись строительные работы.

При производстве нами планируется использовать технологию холодного отжима для увеличения спроса на внешних рынках, поскольку проект направлен на развитие экспортного потенциала республики. В целях соответствия мировым стандартам производственное оборудование будет приобретено у ведущих европейских поставщиков. Более того, имеющаяся лаборатория для контроля качества входящего сырья будет расширена для анализа характеристик продукции нового маслоэкстракционного завода на выходе", - подчеркнул директор ТОО "Масло-Дел" Павел Селиванов.

Конкурентоспособность предприятию обеспечат: близость к сырьевым ресурсам, использование современного европейского оборудования и новейших технологий, наличие высококвалифицированных кадров и многолетний опыт компании в реализации аналогичных проектов. Более того, ТОО "Масло-Дел" обладает собственным элеватором для хранения семян масличных культурна одной площадке с заводом, что позволит существенно снизить себестоимость и осуществлять закуп маслосемян по наиболее благоприятной цене.

Общая стоимость проекта составила 15 миллиардов тенге, 73% из которых - это 11 миллиардов тенге, предоставил БРК в виде займа сроком на 12 лет. Проект реализуется в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2025" и Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы. Кредитные средства Банка предназначены для закупа и монтажа оборудования, включая пуско-наладочные работы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства