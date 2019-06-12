При проведении госзакупок допущены нарушения на 261 млрд тенге за 5 месяцев

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Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за 5 месяцев при проведении госзакупок допущены нарушения на 261 млрд тенге. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов, передает Kazakhstan Today.

По данным Минфина, камеральным контролем было охвачено 676 тыс. государственных закупок на сумму 4 трлн 476 млрд тенге.

По итогам проверок установлены нарушения законодательства о государственных закупках по 13 593 процедурам на сумму 261 млрд тенге. Объектам аудита направлено 13 478 уведомлений об устранении нарушений. В результате были предотвращены нарушения на сумму 215 млрд тенге. Они были устранены путем отмены решений итогов конкурсов и внесения изменений в конкурсную документацию", - сообщил Алихан Смаилов.

Он также отметил, что за 5 месяцев было проведено 1462 аудиторских мероприятия, что на 226 больше, чем в 2018 году.

Аудитом охвачено 292 млрд тенге бюджетных средств. Выявлены финансовые нарушения на сумму 48 млрд тенге. Возмещены финансовые нарушения на общую сумму 39 млрд тенге путем поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения отчетности", - уточнил глава Минфина.

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