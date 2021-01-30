Причину ослабления курса тенге на 0,84% назвали в Нацбанке

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Директор департамента монетарных операций Национального банка РК Нуржан Турсунханов прокомментировал текущую ситуацию с курсом тенге, передает Kazakhstan Today.

По итогам торгов 28 января курс тенге к доллару США на закрытии сложился на уровне 424 тенге, ослабев с закрытия прошлой недели на 0,84%. Текущая динамика курса тенге отражает общее настороженное настроение мировых рынков", - сказал Турсунханов.

Он отметил, что, несмотря на прогресс в вакцинации, пандемия коронавируса все еще создает серьезные риски для мировой экономики. Распространение нового штамма COVID-19, а также проблемы с поставками вакцин и условиями их транспортировки не исключают повторения длительных локдаунов.

Ухудшение настроений инвесторов по поводу восстановления мировой экономики находит прямой отклик на сырьевых рынках. Несмотря на объявленное в начале января решение Саудовской Аравии о снижении добычи нефти в феврале - марте на 1 млн баррелей в сутки, высокая заболеваемость COVID-19 и связанные с ней действующие ограничения продолжают оказывать давление на нефтяные котировки. Власти Китая рекомендуют жителям ограничить передвижения в период празднования Нового года, который является самым активным туристическим сезоном года. По данным Bloomberg, объем автомобильных перевозок в Китае сократился на 75% за предыдущую неделю в сравнении с аналогичным периодом прошлых лет. В целом мы наблюдаем, что за периодом роста котировок нефти марки Brent, которые достигали в начале месяца 56,58 доллара за баррель, последовало снижение в связи с отсутствием дополнительных стимулов к росту и неопределенности на финансовых рынках", - сказал представитель Нацбанка.

По его мнению, сообщения о возможной задержке нового пакета стимулирования экономики США до середины марта оказало общее негативное влияние на рисковые активы. Кроме того, отрицательной динамике валют у большинства стран развивающихся рынков способствует глобальное укрепление курса доллара США.

В частности, с начала текущей недели мексиканское песо ослабло на 2,0%, российский рубль - на 1,4%, южно-африканский ранд - на 0,5%. Турсунханов отметил, что российский рубль подвержен специфичным риск-факторам поскольку возрос риск введения новых санкций.

Бегство инвесторов от риска также усилили комментарии главы ФРС США Дж. Пауэлла, который подтвердил приверженность мягкой денежно-кредитной политике, что говорит о сохраняющихся проблемах одной из крупнейших экономик мира. В результате наблюдается корректировка фондовых индексов США и Европы. Фондовые рынки большинства развитых стран показали падение. Так, с начала недели снижение индексов S&P 500 и глобального индекса акций MSCI World составило 1,4% и 1,65%, соответственно. В этих условиях курс тенге отражает общую конъюнктуру мировых финансовых рынков и фундаментальных факторов, основным из которых остается цена на нефть", - подытожил спикер.

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