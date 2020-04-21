Прием заявок для выплаты 15 тыс. тенге за комуслуги стартует по завершении акиматами подготовки специальных систем

Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Прием заявок для выплаты 15 тысяч тенге за комуслуги стартует по завершении акиматами подготовки специальных систем, передает Kazakhstan Today.

Государством будут оплачиваться коммунальные услуги за апрель и май месяцы текущего года, заявления будут приниматься весь период карантина, включая май месяц.

Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, порядок по возмещению затрат за коммунальные услуги утвержден 18 апреля 2020 года, и в настоящее время акиматы принимают оперативные меры по созданию call-центров, информационных ресурсов и иных систем по приему заявок. После завершения всех соответствующих процессов акиматы проинформируют об этом местное население.

Необходимо будет предоставить акимату ИИН, информацию о социальном статусе и данные лицевого счета.

Напомним, в целях исполнения поручения президента РК, Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК утверждены правила возмещения затрат поставщиков коммунальных услуг. Основной целью принятых мер является оказание помощи людям, которым нужна поддержка государства в период действия карантина.

На основании предложений акиматов и Министерства труда и социальной защиты населения РК определены следующие категории, которым будут оплачиваться коммунальные услуги: инвалиды 1, 2, 3 групп; семьи, воспитывающие детей-инвалидов; многодетные семьи; инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка; пенсионеры с минимальной пенсией; граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.

Выплата в размере 15 тысяч за каждый месяц будет производиться напрямую на лицевые (абонентские) счета потребителей комуслуг. Помощь будет оказываться людям, относящимся к указанным категориям, имеющим на свое имя договор с поставщиком комуслуг и проживающим в населенном пункте, где введен карантин. В случае, когда речь идет о семье, воспитывающей детей-инвалидов, многодетных семей и семей лиц, погибших при исполнении, договор с поставщиком комуслуг должен быть у одного из членов этой семьи.





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