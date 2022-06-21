Приостановление работы причалов на КТК не повлияет на отгрузку казахстанской нефти - Акчулаков

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НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков в кулуарах парламента рассказал, как повлияет на объем экспорта казахстанской нефти приостановка работы двух причалов на Каспийском трубопроводном консорциуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее сообщалось, что с 15 июня запланировано начало работ по подготовке к утилизации подводных потенциально опасных предметов в акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. В связи с плановыми работами приостанавливается работа двух ВПУ.

Акчулаков сообщил, что работы продлятся с 15 по 25 июня и на отгрузку казахстанской нефти это не повлияет. Третье ВПУ продолжает свою работу, поэтому приостановление двух причалов не скажется на объеме экспорта казахстанской нефти.

Вы же помните, история была с аварией. Одно ВПУ - это 70% мощности. Соответственно, без Кашагана те объемы нефти, которые на КТК заходят, прекрасно помещаются при работе одного ВПУ", - пояснил глава Минэнерго.

Между тем ряд СМИ пытались увязать приостановление отгрузки казахстанской нефти на КТК с выступлением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургском экономическом форуме.



