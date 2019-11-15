Проблемы аграриев в Карагандинской области решают в ручном режиме

Караганда. 14 ноября. Kazakhstan Today - Власти Карагандинской области избрали метод ручного режима, чтобы помочь в решении конкретных проблем сельхозтоваропроизводителей, передает Kazakhstan Today.

Глава региона Женис Касымбек инициировал встречу с руководством Национального управляющего холдинга "КазАгро". Пришедшие на неё представители крупных предприятий и главы крестьянских хозяйств смогли напрямую задать свои вопросы, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В текущем году через институты развития холдинга для нашей области предусмотрено 22,6 млрд тенге кредитных ресурсов, что на 5,6 млрд тенге больше, чем в 2018 году. Филиалы "КазАгро" профинансировали приобретение свыше 11 тыс. голов КРС, 18 тыс. МРС, 5 тыс. лошадей и 650 единиц сельхозтехники. Вместе с тем есть проблемные вопросы, с которыми сталкиваются наши фермеры при получении кредита", - сказал Женис Касымбек.

В пресс-службе отметили, что вместе с председателем правления холдинга "КазАгро" Ерболом Карашукеевым в Караганду приехали руководители всех дочерних организаций. Встреча прошла в формате "вопрос - ответ". По каждому обращению тут же озвучивались возможные пути решения.

В частности, мукомольные предприятия пожаловались на отсутствие доступа к программе "Экономика простых вещей". Отвечая на пожелание, аким области поручил написать письмо в центральные органы о необходимости корректировки программы.

По мнению участников совещания, встреча была продуктивной и полезной для всех сторон.

Это, безусловно, даст свой положительный эффект. Своевременное кредитование сельхозтоваропроизводителей способствует увеличению объёмов производства, открытию новых рабочих мест на селе", - заключил Женис Касымбек.

После встречи делегация холдинга посетила ряд сельхозпредприятий, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, заключили в пресс-службе.

Отметим, что, по информации областного управления сельского хозяйства, в Карагандинской области для решения задач доступного кредитования приоритетных проектов, на агропромышленный комплекс и переработку по кредитной программе "Экономика простых вещей" выделено 200 млрд тенге. По условиям кредитования срок займа составляет 7 лет, номинальная ставка вознаграждения для заемщиков в сфере обрабатывающей промышленности и услуг - 6%, в сфере АПК - до 5%.

В рамках реализации программы льготного кредитования в сфере АПК в области рассматривается 69 проектов на общую сумму 19 456,3 млн тенге. Уже профинансировано 19 проектов на сумму 694,6 млн тенге (через АО "Аграрная кредитная корпорация). Еще 18 проектов на сумму 649,2 млн тенге одобрено финансовыми институтами", - уточнили в сельхозуправлении.

По данным ведомства, через институты развития "КазАгро" прокредитовано 1352 проекта на сумму 14 078,8 млн тенге. В частности, через АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) получены кредиты на реализацию 208 проектов на сумму 6348,9 млн тенге. Кредитные средства выданы на весенне-полевые работы, кредитование сельхозтоваропроизводителей на открытие бизнеса, приобретение техники, оборудования, закуп скота.

Через "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" прокредитовано 723 проекта на сумму 2492,0 млн тенге. Кредитные средства выданы на те же цели, что и по линии АКК.

В свою очередь, через АО "КазАгроФинанс" выдано 5237,9 млн тенге на приобретение 421 единицы сельскохозяйственной техники.

Наибольший удельный вес от общего объема выданных кредитов приходится на Осакаровский - 36,7%, Бухаржырауский - 13,9%, Шетский - 10,1%, Каркаралинский - 8,2% и Жанааркинский - 8% районы", - заключили в управлении сельского хозяйства.

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