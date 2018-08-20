Процедура закупа бесплатных лекарств на 2019 год уже началась - Минздрав

Астана. 20 августа. Kazakhstan Today - Медицинские организации начали формировать заявки на медикаменты, которые потребуются им для оказания бесплатных медицинских услуг казахстанцам в 2019 году, передает Kazakhstan Today.

Перечень препаратов, которые утверждены для бесплатного лекарственного обеспечения в следующем году, был утвержден приказом министра и на днях опубликован в СМИ. Приказ вступает в силу 20 августа, после чего "СК-Фармация" сразу же объявит начало закупочных процедур на 2019 год, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

По словам председателя комитета фармации МЗ РК Людмилы Бюрабековой, список лекарств и медизделий, закупаемых для бесплатного лекарственного обеспечения, в этом году включает 1144 позиции. В него вошли 829 наименований лекарств и 315 позиций медизделий. Эти медикаменты закупаются как для отпуска пациентам, состоящим на диспансерном учете в медорганизациях страны, так и для тех пациентов, которые получают бесплатное лечение в стационарах.

"Более 550 наименований медикаментов определены в этом году для амбулаторного лечения пациентов, состоящих на диспансерном учете по 45 заболеваниям. Для сравнения, в текущем году для амбулаторного лекобсепчения закупалось 482 наименования", - отметила Людмила Бюрабекова.

Во избежание дефицита в препаратах в начале года, как это произошло в текущем году, единый дистрибьютор начнет закупочные процедуры сразу после вступления в силу приказа, подчеркнули в пресс-службе.

Исполняющий обязанности председателя правления ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип объяснил, что процедуры закупа необходим для того, чтобы все препараты поступили на склады единого дистрибьютора уже в конце текущего года.

"В среднем тендерные процедуры занимают порядка двух месяцев. По результатам тендеров будут заключены договоры, и медикаменты будут на наших складах уже в конце года", - сказал он.

По словам руководителя единого дистрибьютора, сформированная сейчас потребность в препаратах не окончательная. Больницы и поликлиники смогут еще раз откорректировать свои заявки в момент подписания договоров с "СК-Фармация".

"Учитывая проводимую работу по цифровизации лекарственного обеспечения, в следующем году, я думаю, нам удастся избежать проблем с расчетом потребности в препаратах медорганизациями, с которыми мы столкнулись по амбулаторному лекобеспечению в текущем году. Сейчас мы прорабатываем механизмы, которые позволят нам перейти к персонифицированному учету всех пациентов при планировании потребности", - сообщил Берик Шарип.

Руководитель ТОО "СК-Фармация" также напомнил, что в этом году впервые закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения впервые проводится в электронном формате.

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