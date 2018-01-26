Продкорпорация внесла изменения в условия закупа зерна

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - Продкорпорация внесла ряд изменений в условия закупа зерна, передает Kazakhstan Today.

"Согласно обращениям акиматов областей, в ряде регионов аграрии имеют возможности реализовать зерно в Продкорпорацию в объемах, превышающих установленные квоты на одного СХТП. В этой связи для ускорения поддержки аграриев Продкорпорация приняла решение отказаться от некоторых условий закупа зерна", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Продкорпорация".

В частности, Продкорпорацией, по согласованию с АО "Холдинг "КазАгро" и Министерством сельского хозяйства РК, в условия закупа зерна внесены следующие изменения: исключено условие об оплате за услуги хранения зерна за 3 месяца (по ранее оплаченным заявкам затраченные суммы будут возмещены); отменяются квоты на одного производителя зерна и проверка посевных площадей с помощью космоснимков.

Ответственность за достоверность информации о посевных площадях под пшеницу будет возложена на заявителей и комиссию по вопросам закупа при акиматах областей, уточнили в пресс-службе.

Напомним, в конце декабря 2017 года АО "НК "Продкорпорация" объявило о закупе до 2 млн тонн пшеницы 3 класса по цене 42 тыс. тенге за тонну. Закуп осуществлялся через информационную систему зерновых расписок и в пределах квоты из расчета 173 килограммов на один гктар посевной площади. Такое квотирование было установлено для справедливого определения объемов продажи зерна для сельхозтоваропроизводителей (СХТП) в зависимости от площадей их земель и фактических посевов пшеницы. Заявки по первому этапу принимались до 25 января текущего года и планировались до 1 февраля.

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