Продлен беспошлинный ввоз в Казахстан ряда товаров для борьбы с коронавирусом

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Министерство торговли и интеграции РК сообщило о продлении беспошлинного ввоза в Казахстан ряда товаров для борьбы с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По инициативе Республики Казахстан 2 октября 2020 года советом Евразийской экономической комиссии принято решение о продлении срока беспошлинного ввоза на некоторые товары, используемые для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Тарифная льгота продлевается сроком с 1 октября по 31 марта 2021 года. В частности, допускается беспошлинный импорт вакцин, сырья для производства лекарств и средств защиты (масок, дезинфицирующих средств, перчаток и так далее), а также различной аппаратуры для лечения и профилактики коронавирусной инфекции при наличии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров, выданного уполномоченным органом государства-члена ЕАЭС", - сообщили в пресс-службе МТИ РК.

Решение совета вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября.





Полугодовое продление данной тарифной льготы позволит снизить издержки по уплате таможенных пошлин при импорте необходимой для борьбы с коронавирусом продукции", - отметила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.

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