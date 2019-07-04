Продлен срок рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - В Программу рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) внесены изменения и дополнения, предусматривающие продление срока рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года, сообщил заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков, передает Kazakhstan Today.

"В целях максимального охвата Программой всех валютных ипотечных займов, соответствующих условиям Программы, срок рефинансирования данных займов продлен до 31 декабря 2019 года, срок рефинансирования займов, находящихся в ликвидируемых банках "АО "Банк Астаны" и АО "Qazaq Banki" - до 31 декабря 2020 года", – сообщил Смоляков.

Он добавил, что займы подлежат рефинансированию в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США).

Замглавы Нацбанка подчеркнул, что с учетом внесенных поправок в Программу заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор с заявлением на рефинансирование в срок не позднее 15 декабря 2019 года.

На 1 июня 2019 года банками в рамках Программы на рефинансирование одобрено 7 735 валютных ипотечных займов на сумму 64,9 млрд тенге, рефинансировано 6283 валютного ипотечного займа на сумму 51,4 млрд тенге", - предоставил статистику Смоляков.

Он также напомнил о том, что Программа реализуется Национальным банком по поручению Первого Президента Республики Казахстан с 2015 года.

Национальным банком на рефинансирование займов, выданных банками в период с 2004 по 2009 годы и обеспеченных единственным жильем, выделено 130 млрд тенге. В связи с полным освоением выделенных средств рефинансирование займов в настоящее время осуществляется за счет денег, поступающих от погашения ранее рефинансированных займов.

На 1 июня 2019 года банками в рамках Программы на рефинансирование одобрено 26 803 займа на сумму 165,9 млрд тенге, рефинансировано 25 249 займов на сумму 148,3 млрд тенге, прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму 51,3 млрд тенге.

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