Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Продовольственная инфляция в Казахстане в январе замедлилась до 9,2%. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил заместитель председателя Национального банка Акылжан Баймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы премьер-министра РК, в январе годовая инфляция составила 5,6%. Непродовольственная годовая инфляция составила 5,2% по сравнению с 5% в прошлом месяце за счет удорожания бензина из-за повышения акцизов.

Продовольственная инфляция замедлилась в январе текущего года до 9,2% в годовом выражении по сравнению с 9,6% в декабре прошлого года за счет снижения темпов роста цен на фрукты и овощи, мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы, рыбу, масла и жиры. Таким образом, вклад роста цен этих продуктов в инфляцию, который отмечался в прошлом году, постепенно снижается, и ожидается замедление продовольственной инфляции в 2020 году", - сказал на заседании Баймагамбетов.

По предварительным данным, золотовалютные резервы за январь увеличились на 1,2%, до $29,3 млрд, в основном в результате проведенных операций с золотом и увеличения его цены.

Объем депозитов на конец декабря 2019 года составил 19 трлн тенге, увеличившись за месяц на 4%. Вклады в национальной валюте выросли на 4,1%, в иностранной валюте - на 3,9%. В результате, уровень долларизации депозитов снизился до 43,1% в декабре 2019 года по сравнению с 48,4% в декабре предыдущего года.

Ставки по вкладам в тенге продолжают оставаться более привлекательными и достигают 14,5% по сравнению с 2% в иностранной валюте. Кредиты экономике за декабрь 2019 года увеличились на 1,4% до 13,9 трлн тенге, в том числе кредиты бизнесу увеличились на 1,2%, населению - на 1,6%", - проинформировал Баймагамбетов.

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