Продукцию 30 мукомольных предприятий Казахстана будут экспортировать в Китай

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - 30 мукомольных предприятий Казахстана включены в Реестр КНР под гарантию Комитета государственной инспекции в АПК РК на основе результатов инспекции, проведенной казахстанскими карантинными инспекторами в марте текущего года, передает Kazakhstan Today.

В рамках Второго форума "Один пояс - один путь", который проходил 26 апреля 2019 года в Пекине, по итогам двусторонней встречи вице-премьера РК Жениса Касымбека и министра Главного таможенного управления КНР Ни Юэфен был подписан Протокол по фитосанитарным требованиям на пшеничную муку, экспортируемую из РК в КНР, в котором МСХ РК и ГТУ КНР были согласованы обновленные требования к казахстанской муке, напоминает пресс-служба Минсельхоза.

По данным Комитета госдоходов Министерства финансов РК, за январь - февраль 2019 года в КНР было экспортировано муки на сумму $1072,7 тыс., что в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным МСХ РК, в этом году из Казахстана экспортировано 494,3 тыс. тонн муки, 4,01 тыс. тонн - в КНР.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства