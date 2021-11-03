Продукты питания продолжают дорожать в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - В октябре цены на продовольственные товары в Казахстане повысились на 0,7%, непродовольственные - на 1%, платные услуги - на 0,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Продовольственные товары в Казахстане за год подорожали на 10,8%, в октябре - на 0,7%.
Повышение цен отмечено на яйца (7,2%), овощи свежие (5,5%), сахар-песок, мясо птицы (по 1,4%), картофель (1,2%), хлеб (0,7%), молоко пастеризованное (0,6%), кефир, свинину, крупу гречневую (0,5%), колбасные, макаронные изделия, муку (по 0,4%). Снижение цен на 1,5% зафиксировано на фрукты свежие", - сообщает пресс-служба Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.
Цены на непродовольственные товары за год подскочили на 6,6%, при этом в октябре текущего года - на 1%.
Прирост цен на автомобили составил 3,4%, бытовые товары - 1,1%, одежду и обувь, фармацевтическую продукцию - по 0,4%. Дизельное топливо летнее подорожало на 16,6%, газ сжиженный в баллонах - на 6,4%, дрова - на 2,6%, уголь каменный - на 2%, бензин - на 0,9%", - проинформировали в ведомстве.
Платные услуги в Казахстане за год подорожали на 5,3%, в октябре - на 0,5%.
Цены на услуги общественного питания, посещения бани выросли на 1%, здравоохранения - на 0,5%, парикмахерских и салонов красоты - на 0,4%. Оплата за аренду жилья повысилась на 1,1%. Проезд в междугороднем автобусе подорожал на 0,8%, в такси - на 0,6%, а на воздушном пассажирском транспорте подешевел на 2,4%", - говорится в отчете.
В ведомстве добавили, что в сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 1,1%, горячую воду - на 0,2%, а на центральное отопление снизились на 0,4%.
Ранее сообщалось, что рост цен на социально значимые продукты питания замедлился в октябре.