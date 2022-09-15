Продукты питания в Казахстане за год подорожали на 20,8% - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Месячная инфляция в августе текущего года составила 1,4% при 0,2% в среднем в августе за последние 5 лет, сообщил на заседании правительства заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан Акылжан Баймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Месячная динамика инфляции в Казахстане, несмотря на снижение с пика после шокового значения марта - 3,7%, все еще остается высокой, превышая среднегодовые значения. В годовом выражении инфляция достигла 16,1%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 20,8%", - сообщил зампред Нацбанка.
Он пояснил, что ускорение инфляции происходит на фоне сохранения значительного инфляционного давления в условиях перестройки логистических и производственных цепочек. Дополнительным фактором роста цен выступают высокие и незаякоренные инфляционные ожидания.
Непродовольственная инфляция также ускорилась до 15,5% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров. Инфляция платных услуг достигла 10,1%. Тарифы на услуги предприятий-монополистов изменились почти во всех регионах в связи с окончанием моратория на повышение тарифов до 1 июля 2022 года", - рассказал Баймагамбетов.
По итогам заседания прмьер-министр Алихан Смаилов поручил акиматам и госорганам усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и стимулированию производства продуктов питания и насыщению ими внутреннего рынка.
С начала года темп роста экономики Казахстана составил 3,1%.