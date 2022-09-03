Продукты сильнее всего подорожали в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В области естественных монополий требуются "реальные" реформы, заявил министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметил глава государства сегодня износ коммунальных сетей составил 60%, в том числе по электроэнергетике, водоснабжению, водоотведению. В связи с чем в области естественных монополий требуются "реальные" реформы", - проинформировал министр на заседании правительства.
Предлагается совершенно новая концепция регулирования сферы естественных монополий - "Тариф в обмен на инвестиции".
По его словам, в рамках данной реформы предлагается:
- увеличение инвестиции в отрасль за счет собственников имущества;
- увеличение уровня заработной платы работников в сфере естественных монополий и общественно-значимых рынков;
- дальнейшее регулирование осуществлять путем стимулирования внедрения передовых инноваций в сферу естественных монополий и др.
Также в целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет разработан проект нового Налогового кодекса, предусматривающий кардинальный пересмотр налогового администрирования, цифровизацию процедур исполнения налоговых обязательств.
Кроме того, будет проведена работа по дифференциации налоговых ставок, снижению корпоративного подоходного налога при реинвестировании прибыли, упрощению специальных налоговых режимов, расширению применения розничного налога, введению "налога на роскошь". При этом, в настоящее время проводится работа по разработке Концепции налоговой политики до 2030 года.
Подходы, заложенные в концепции, будут основой для нового Налогового кодекса. Новые задачи, поставленные президентом, будут логическим продолжением работы, связанной с дебюрократизацией бюджетного планирования и совершенствованием межбюджетных отношений. Поэтому разработка нового Бюджетного кодекса, который будет включать положения Концепции управления госфинансами и другие актуальные вопросы, даст новый импульс для обеспечения эффективной и бережливой бюджетной политики", - проинформировал Алибек Куантыров.
Он отметил, что новый Бюджетный кодекс будет основан на действующей бюджетной системе и включать нововведения по следующим основным направлениям:
- упрощение бюджетных процедур;
- закрепление основополагающих норм о предельных параметрах бюджетной политики;
- определение целевого назначения расходов, финансируемых за счет средств Нацфонда;
- переход от управления бюджетными средствами к управлению результатами и др.
Также предлагается интегрировать положения законопроекта по дебюрократизации бюджетного процесса в новый Бюджетный кодекс.
В целях внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности проводится масштабная работа по пересмотру регуляторных актов, содержащих обязательные требования для бизнеса", - подчеркнул министр.
На сегодня, госорганы из 29 сфер деятельности субъектов предпринимательства завершили анализ в 6 сферах.
По итогам анализа в 6 сферах выявлено более 21 тысяч требований, из которых порядка 16,5 % не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики и будут отменены или пересмотрены.
Работа по остальным отраслям продолжается в соответствии с планом-графиком и будет завершена до конца 2023 года. По повышению эффективности механизма ГЧП и обеспечению прозрачности заключения договоров, Министерством национальной экономики разработаны соответствующие поправки в закон о ГЧП", - заявил глава Минэкономики РК.
По его словам, принятие поправок планируется в рамках проводимой законотворческой работы на текущий год.
Также в рамках повышения эффективности управления в квазигосударственном секторе будут пересмотрены задачи, стратегия, портфель и структура владения "Самрук-Казына".
Данная работа будет проведена с учетом разграничения квазигоссектора и распределения функций.
Будет продолжена приватизация активов Фонда "Самрук-Казына", в том числе через механизм "Народного IPO". В рамках послания отмечено, что намеченные структурные экономические реформы требуют перезагрузки системы госуправления. В рамках новой административной реформы Министерством национальной экономики будет проведена работа по перераспределению полномочий между уровнями госуправления путем определения принципов и пределов децентрализации", - проинформировал министр.
При этом, в обязательном порядке будет учтена готовность соответствующих центральных и местных госструктур, а также органов местного самоуправления к выполнению новых функций.
Децентрализация системы госуправления позволит, в том числе сформировать компактный аппарат правительства путем усиления контролирующей и координирующей роли, а также повышения качества и оперативности подготовки решений правительства", - добавил Алибек Куантыров.
Ранее сообщалось, что фонд "Самрук-Казына" будет трансформирован
и частично приватизирован.