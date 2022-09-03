Продукты сильнее всего подорожали в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Самая высокая годовая инфляция среди регионов в августе наблюдалась в Мангистауской области - 19,3% (выше на 3,2 процентного пункта республиканского уровня), самая низкая в Алматинской области - 13,6% (ниже республиканского показателя на 2,5 процентного пункта), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В структуре индекса потребительских цен больше всего продовольственные товары подорожали в Мангистауской области - на 25,8%, значение ниже республиканского уровня (20,8%) в Алматинской области - 18,4%, сообщает Бюро национальной статистики.

Непродовольственные товары стали дороже в годовом выражении в Нур-Султане - на 21,6%, менее дороже в Алматы - 12,5%. Среднее значение индекса непродтоваров по РК в августе было зафиксировано на уровне 15,5%.

Стоимость платных услуг за год больше всего подорожала в области Улытау - на 15,8%, в Актюбинской области подорожание оказалось ниже республиканского уровня на 3,8 процентного пункта, составив 6,3%.

По продовольственной корзине в сравнении с июлем в августе больше всего крупы подорожали в столице - 7,4%, масла и жиры в Алматы - на 3,5%, молочные продукты в Акмолинской области - 7,1%, фрукты и овощи подешевели во всех областях Казахстана.

По непродовольственным товарам одежда и обувь в августе (в сравнении с июлем) сильно подорожала в Акмолинской области - 4,5%, моющие и чистящие средства в Нур-Султане - 7,6%. По платным услугам наибольший рост цен наблюдается по аренде жилья в Алматы - на 26,6% и тарифам на электроэнергию в столице - на 16,3%.