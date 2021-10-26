Проект по строительству мусоросжигающих заводов подорожал на 113 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев в ходе брифинга в СЦК сообщил, что на строительство в шести крупных городах мусоросжигающих заводов потребуется 293 миллиарда тенге, что на 113 миллиардов тенге выше изначальной стоимости, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заводы планируется построить в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Караганде, Актобе и Усть-Каменогорске. Уже выделена территория, определен подрядчик.

По словам министра, строительство заводов будет осуществляться за счет средств частных инвесторов, без привлечения бюджетных денег.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов объяснил, почему проект по строительству заводов подорожал.

Сумма инвестиций определяется самим инвестором. На сегодняшний день по требованию Минэкологии мы усилили экологическую составляющую, то есть все заводы должны быть оснащены системами очистки выбросов, которые должны соответствовать европейской директиве. Все заводы должны быть оснащены автоматической системой мониторинга - датчиками, которые позволят уполномоченному органу в режиме онлайн отслеживать все выбросы предприятия, осуществляющего энергетическую утилизацию отходов", - сказал вице-министр.