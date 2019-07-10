Проектный офис развития отраслей "экономики простых вещей" работает над 1,5 тыс. проектов на 1 трлн тенге

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Заместитель премьер-министра РК Женис Касымбек сегодня на заседании правительства доложил о работе Проектного офиса развития отраслей "экономики простых вещей" и Программе льготного кредитования, передает Kazakhstan Today.

По словам Ж. Касымбека, на настоящий момент в работе Проектного офиса находятся около 1500 проектов бизнеса на сумму более 1 трлн тенге, что составляет около 30% от всех потенциальных участников по республике. Из них 92 проекта на 41 млрд тенге одобрены, 166 проектов на сумму более 280 млрд тенге находятся на рассмотрении в банках.

Только за последний месяц количество одобренных проектов увеличилось более чем в 2 раза. Основные прокредитованные проекты представляют сферы пищевой промышленности, услуг, АПК и легкой промышленности. Из 92 одобренных проектов 29 предусматривают создание новых производств, 63 - расширение действующего производства.

Реализация одобренных проектов позволит создать порядка 2 тыс. рабочих мест и увеличить налоговые поступления на 6,6 млрд тенге", - сказал Касымбек.

Для обеспечения массового участия бизнеса в Программе во всех 17 регионах созданы Службы кредитных консультантов на базе действующих Центров обслуживания предпринимателей. Также в составы Региональных проектных офисов включены заместители акимов областей в качестве сопредседателей.

Заместитель премьер-министра напомнил, что постановление правительства по второму пакету поправок принято 28 июня.

Принятие данного постановления позволит оказать поддержку около 440 проектам бизнеса на сумму 162 млрд тенге. От реализации данных проектов ожидается создание более 5 тыс. рабочих мест и рост поступления налоговых выплат на сумму 3,5 млрд тенге", - сказал он.

Отмечается, что на базе Проектного офиса разработаны соответствующие предложения, которые активно поддерживаются регионами, бизнесом и банками. В их числе увеличение размера субсидирования по кредитам на оборотные средства для проектов АПК, которое позволит реализовать 87 проектов на сумму 12 млрд тенге.

Председатель правления НПП "Атамекен" А. Мырзахметов, в свою очередь, доложил о мерах по поддержке отечественных товаропроизводителей при госзакупках товаров "экономики простых вещей". Он отметил, что в текущем году во всех регионах доля местного содержания в закупках товаров и услуг " экономики простых вещей " будет увеличена на 20%, сообщает официальный сайт главы правительства.

Во всех областях созданы Комиссии по контролю местного содержания под председательством заместителей акимов. Еженедельно проводятся заседания данных комиссий", - проинформировал А. Мырзахметов.

Еще одна мера поддержки - установлен закуп товаров легкой и мебельной промышленности способом предварительного квалификационного отбора среди обладателей индустриального сертификата.

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