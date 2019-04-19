Прогноз Moody's по банковской системе Казахстана изменен со "Стабильного" на "Позитивный"

Алматы. 18 апреля. Kazakhstan Today - Агентство Moody's выпустило прогноз по банковской системе Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Прогноз по банковской системе Казахстана изменен со "стабильного" на "позитивный" благодаря улучшению капитализации и качества активов казахстанских банков наряду с высоким уровнем ликвидности, говорится в опубликованном сегодня отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Эти позитивные изменения будут определять кредитоспособность казахстанских банков в течение прогнозного периода, составляющего 12-18 месяцев, несмотря на то, что скромные темпы экономического роста и высокие процентные ставки будут ограничивать спрос на кредиты, тогда как кредитоспособность отдельных банков останется слабой", - считает вице-президент - старший аналитик агентства Moody's Владлен Кузнецов.

После получения системно-значимыми банками существенной финансовой поддержки от государства, они получили возможность проводить работу по взысканию или списанию проблемных кредитов, а также создавать необходимые резервы на возможные потери по ссудам. Рост кредитования приведет к частичному снижению доли проблемных кредитов, поскольку новые кредиты обладают более высоким качеством. Прибыльность банков немного повысится в течение ближайших 12-18 месяцев, так как негативное влияние снижения процентной маржи будет нивелировано ростом комиссионного дохода и повышением эффективности, говорится в отчете.

По прогнозу экспертов, экономика Казахстана будет расти умеренными темпами в 2019-2020 годах - на 3-4% в год. В связи с этим, а также из-за высоких процентных ставок и ограниченного количества кредитоспособных заемщиков спрос на кредиты останется ограниченным. Агентство Moody's ожидает, что рост кредитования составит 10-12% в год в течение ближайших 12-18 месяцев. Вместе с тем с поправкой на инфляцию рост будем невысоким и составит 5-7% в 2019 году.

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