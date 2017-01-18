Прогноз социально-экономического развития страны будет скорректирован - МНЭ РК

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В Казахстане скорректируют прогноз социально-экономического развития страны, сообщил сегодня журналистам министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

Он напомнил, что прогноз социально-экономического развития страны, в том числе по добыче нефти, был утвержден в прошлом году, передает Kazakhstan Today.

"У нас цифры имеются, но формально мы поднимать его на уровне правительства и озвучивать будем в феврале", - сообщил Т. Сулейменов.

Министр отметил, что прогноз планируется пересмотреть в сторону увеличения, в том числе прогноз по росту ВВП в 2017 году будет пересмотрен в сторону увеличения.

Т. Сулейменов отметил, что также планируется поменять прогноз по нефтедобыче в связи с тем, что в конце прошлого года было принято решение о сокращении добычи нефти.

Как сообщалось ранее, 10 декабря на встрече в Вене Организации стран-экспортеров нефти и некартельные государства подписали соглашение о совместном сокращении добычи. В первом полугодии 2017 года к объявленному сокращению добычи странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. В результате общее сокращение добычи нефти составит 1,7 - 1,8 млн баррелей. Казахстан принял решение о сокращении добычи нефти на 20 тыс. баррелей в сутки.

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