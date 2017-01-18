Прогноз социально-экономического развития страны будет скорректирован - МНЭ РК

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
18 января 2017
  • 08
  • :
  • 34
Все области
-12º Туман
днем 0º    ночью -4º
17:00
.
Aнонс

Прогноз социально-экономического развития страны будет скорректирован - МНЭ РК17.01.2017
Экономика  14:31

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В Казахстане скорректируют прогноз социально-экономического развития страны, сообщил сегодня журналистам министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

Он напомнил, что прогноз социально-экономического развития страны, в том числе по добыче нефти, был утвержден в прошлом году, передает Kazakhstan Today.

"У нас цифры имеются, но формально мы поднимать его на уровне правительства и озвучивать будем в феврале", - сообщил Т. Сулейменов.

Министр отметил, что прогноз планируется пересмотреть в сторону увеличения, в том числе прогноз по росту ВВП в 2017 году будет пересмотрен в сторону увеличения.

Т. Сулейменов отметил, что также планируется поменять прогноз по нефтедобыче в связи с тем, что в конце прошлого года было принято решение о сокращении добычи нефти.

Как сообщалось ранее, 10 декабря на встрече в Вене Организации стран-экспортеров нефти и некартельные государства подписали соглашение о совместном сокращении добычи. В первом полугодии 2017 года к объявленному сокращению добычи странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. В результате общее сокращение добычи нефти составит 1,7 - 1,8 млн баррелей. Казахстан принял решение о сокращении добычи нефти на 20 тыс. баррелей в сутки.
Просмотров: 6165
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
17.01.2017   20:42
Коллегия ЕЭК утвердила состав Фармакопейного комитета Евразийского экономического союза
17.01.2017   15:00
Фото: www.kazvesti.kz
Казахстанские предприятия задолжали АО "КазТрансГаз Аймак" более 17 млрд тенге
17.01.2017   14:49
БРК начал финансировать проект строительства транспортно-логистического центра в Шымкенте
17.01.2017   14:31
Прогноз социально-экономического развития страны будет скорректирован - МНЭ РК
17.01.2017   14:00
Фото: http://24.kz/
В Сеуле презентованы возможности маршрута Шелкового пути с формированием грузовой базы в порту Ляньюнган
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика