Программа льготного автокредитования будет запущена в конце апреля

Мининдустрии и инфраструктурного развития совместно с Минэкологии, геологии и природных ресурсов разрабатывается программа по льготному автокредитованию граждан РК и обновлению автобусного парка из средств АО "Жасыл Даму".
По данным МИИР РК, сумма финансирования по программе льготного кредитования составит порядка 100 млрд тенге. Около 30 млрд тенге будет направлено для обновления парка автобусов в регионах Казахстана.
Кредитование покупки легковых автомобилей будет осуществляться на следующих условиях:
- ставка вознаграждения: 4%;
- сумма кредитования: не более 10 млн тенге;
- срок финансирования: не более 7 лет;
- первоначальный взнос: от 0%;
- стоимость транспортного средства: не более 15 млн тенге.
Кредитование будет осуществляться банками второго уровня.
Для обеспечения прозрачности финансирования министерствами предусмотрено обязательное условие, согласно которому у БВУ должна быть в наличии автоматизированная система отслеживания статуса и срока предоставления финансирования заемщикам. Также предусмотрено ограничение, которое запрещает финансирование одного и того же заемщика более одного раза в течение двух лет", - уточнили в ведомстве.