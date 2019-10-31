Программу сноса ветхого жилья в Алматы планируют продлить

Алматы. 25 октября. Kazakhstan Today - На месте ветхого жилья в Алматы можно построить 1 300 тыс. квадратных метров нового, передает корреспондент Kazakhstan Today.



"Разработана поэтапная программа сноса ветхих домостроений, которая включает в себя снос всех 948 ветхих домов Алматы. На этом месте мы можем построить 1 300 тыс. квадратных метров жилья. Постепенно мы хотим переместить фокус развития и основную городскую активность с исторического центра на 6 новых зон роста мегаполиса, в основном в "нижних" районах и на окраинах", - сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на встрече с молодежью в КазНУ имени аль-Фараби.



По данным ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" - дочерней организацией АО "Социально-предпринимательская корпорация "Алматы", которое занимается сносом подобных строений в городе, на текущий момент в мегаполисе насчитывается 948 ветхих домов общей площадью 325,2 тыс. квадратных метров. В них проживают 8 910 семей. Самая большая площадь ветхого жилья находится в Турксибском районе города, там насчитывается 461 дом площадью 135,5 квадратных метров. По программе сноса ветхих жилых домов на территории Алматы в 2012 - 2015 годах было снесено 56 домов, общей площадью 21,9 тыс. квадратных метров, переселено 469 семей, взамен построено 58 новых домов, общей площадью 176 тыс. квадратных метров.



Как сообщил гендиректор ТОО "Предприятие капитального строительства акимата Алматы" Адиль Бурлибаев, программу сноса ветхого жилья Алматы планируют продлить. Сейчас ведется разработка новой программы на 2019-2030 годы.



Недавно по линии ТОО "Предприятие капитального строительства акимата города Алматы" на месте ветхого жилья был возведен новый жилой комплекс "На Жандосова". Жилстройсбербанк подписал соглашение с ТОО о сотрудничестве. Перед подписанием соглашения генеральный директор "Предприятия капитального строительства" Адиль Бурлибаев и директор Алматинского городского филиала ЖССБ Гульзат Симтикова обсудили возможность сотрудничества по другим объектам застройщика, так что ЖК на Жандосова - это первая ласточка.



"Все квартиры в доме сдаются в чистовой отделке, с просторными площадями. Дом уже введен в эксплуатацию и сейчас ведутся работы по благоустройству прилегающего участка и подключению коммуникаций", - пояснил генеральный директор ТОО "Предприятие капитального строительства" Адиль Бурлибаев.



Как отметили в пресс-службе банка, из 95 квартир жилого комплекса на 91 квартиру уже поданы заявки. И такой большой спрос ЖК показал только в первые дни размещения на портале Baspana.kz.



17-этажный ЖК расположен по улице Жандосова, между улицами Сулейменова и Щепкина. Площадь квартир - от 46,1 до 118,8 квадратных метров. Стоимость жилья - от 13 552 000 до 34 095 600 тенге (от 260000 до 350000 тенге за квадратный метр).



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства