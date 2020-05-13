Промпроизводство в Казахстане в январе - апреле выросло на 5,9%

Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - Индекс промышленного производства в январе - апреле текущего года составил 105,9%, передает Kazakhstan Today.

В январе - апреле 2020 года, по сравнению с январем - апрелем 2019 года, увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд", - сообщили в пресс-службе Комитета по статистике.

По данным ведомства, с начала года возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки, фармацевтических продуктов, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство напитков.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 16 регионах республики.

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