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Промпроизводство в Кызылординской области в январе - марте сократилось на 4,6%25.04.2017
Экономика  10:17

Кызылорда. 25 апреля. Kazakhstan Today - В январе - марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в Кызылординской области на 4,6% снизился объем промышленного производства, сообщает Департамент статистики Кызылординской области.

По информации статведомства, в январе - марте 2017 года по сравнению с январем - мартом 2016 года индекс физического объема промышленной продукции составил 95,4%. Спад производства наблюдался Шиелийском районе и в Кызылорде. В других районах области отмечен прирост производства, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в статдепартаменте, в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в отчетном периоде индекс физического объема составил 91,7%. В обрабатывающей промышленности производство возросло на 9,6%.

В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании индекс физического объема составил 102,5%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов в январе - марте 2017 года индекс физического объема составил 95,3%.
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