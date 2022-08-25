Проскурякова: Всемирный банк воспринимает Казахстан в качестве надежного партнера

Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Стороны обсудили меры поддержки реформ развития в Казахстане со стороны Всемирного банка. В рамках этой работы подготовлен совместный проект, содержащий перечень конкретных шагов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Реализация проекта предусматривает усиление рыночной конкуренции в секторе телекоммуникаций, повышение целостности сектора цифровых технологий и поддержку развития цифровой экономики.
Кроме того, предусмотрены меры по совершенствованию конкуренции и прозрачности в госзакупках, улучшению работы банковского сектора, усилению мер по борьбе с коррупцией, развитию агломераций, а также более экологичному и эффективному производству энергии.
В текущих условиях данный проект очень важен для Казахстана. Он обеспечит поддержку принимаемых антикризисных мер и реализации нового экономического курса страны", - подчеркнул Алихан Смаилов.
В свою очередь Татьяна Проскурякова отметила, что Всемирный банк воспринимает Казахстан в качестве надежного партнера, поэтому готов продолжать взаимовыгодное сотрудничество.
Мы заинтересованы в том, чтобы правительство Казахстана достигало поставленных целей. Считаю, что у нас есть большие перспективы по многим направлениям", - сказала Татьяна Проскурякова.
Подводя итоги встречи, глава правительства поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами активизировать согласование матрицы реформ.
Ранее Всемирный банк выделил Казахстану кредит в 345,7 млн евро. Средства пойдут на повышение конкурентоспособности частного сектора и восстановление экономики после пандемии.