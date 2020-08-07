Прожиточный минимум в Казахстане за год вырос на 13,7%

Алматы. 6 августа. Kazakhstan Today - В июле текущего года величина прожиточного минимума составила 33,7 тыс. тенге - на 13,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает Kazakhstan Today.

По сравнению с предыдущим месяцем величина прожиточного минимума сократилась на 0,8%, сообщает портал finprom.kz.

При этом цены на товары и услуги в июле увеличились на 7,1% за год и на 0,3% - за месяц.

В структуре прожиточного минимума стоимость продуктов питания составила 18,5 тыс. тенге, непродовольственных товаров и услуг - 15,2 тыс. тенге.

В разрезе регионов традиционно наибольшая величина прожиточного минимума приходится на Мангистаускую область: 39,8 тыс. тенге - на 18,1% больше, чем в среднем по республике. В Нур-Султане прожиточный минимум составил 39,3 тыс. тенге (на 16,6% больше среднереспубликанского значения). Величина прожиточного минимума в Алматы достигла 36,5 тыс. тенге (на 8,4% больше среднереспубликанского значения).

В ТОП-5 регионов также вошли Восточно-Казахстанская (34,3 тыс. тенге) и Алматинская (33,6 тыс. тенге) области. Стоит отметить, что только в первых четырех регионах страны величина прожиточного минимума превышает среднее значение по республике.

Наименьшие показатели прожиточного минимума зафиксированы в Жамбылской (30,3 тыс. тенге), Западно-Казахстанской (30,4 тыс. тенге) и Актюбинской (30,8 тыс. тенге) областях.

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