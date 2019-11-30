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Прямой авиарейс Алматы - Париж будет открыт в июне 2020 года

29.11.2019, 13:42 10531
Прямой авиарейс Алматы - Париж будет открыт в июне 2020 года
Нур-Султан. 29 ноября. Kazakhstan Today - Прямой авиарейс Алматы - Париж будет открыт в июне 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 
На совещании в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития глава авиакомпании Air Astana презентовал план работы на 2020 год, сообщили в Комитете гражданской авиации.
 

Авиакомпания Air Astana с июня 2020 года начнет выполнять рейс Алматы - Париж с частотой три раза в неделю на дальнемагистральном Airbus A321LR, приобретенном в октябре 2019 года. В настоящее время Air Astana является первым эксплуатантом этого типа воздушного судна в СНГ", - проинформировали в КГА.

 
Также президент авиакомпании Питер Фостер рассказал о ходе проводимой работы в сегменте низкобюджетных перевозок и развития лоукостера FlyArystan, который на днях открывает свой первый международный рейс в Москву. С момента создания FlyArystan продала свыше 600 тыс. билетов, из них более половины - по цене ниже 10 тыс. тенге.
 
По информации авиаперевозчика, к концу 2020 года флот FlyArystan планируются расширить до 10 авиалайнеров Airbus A320, что даст возможность запуска работы в новых авиационных базах в аэропортах Караганды и Актобе. Таким образом, маршрутная сеть бюджетной авиалинии увеличится до 40 направлений.
 

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