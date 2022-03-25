Прямые поставки капусты из Туркестанской области обеспечат в Алматы

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АТЫРАУ. 24 МАРТА - Министр энергетики Болат Акчулаков прогнозирует, что ремонт на Каспийском трубопроводном консорциуме может занять от 3 недель до двух месяцев. Часть нефти за это время удастся направить по другим маршрутам, передает KAZAKHSTAN TODAY.





По КТК отгружалось 53-54 млн тонн нефти. Перенаправить такой объем нефти достаточно сложно. Тем не менее есть альтернативы. Не весь объем можно будет перенаправить", - заявил министр в интервью YouTube-каналу Atameken Business News .





По словам министра, какое-то время на трубопроводе будет простой. Часть нефти будет перенаправлена через порт Актау и через Самару, также небольшой объем можно перевести в сторону Китая. Остальные более объемные маршруты займут время, потому что требуют технических решений.





Акчулаков также добавил, что вряд ли остановка КТК займет год или несколько месяцев. Министр прогнозирует, что работа будет возобновлена примерно через 3-4 недели. Сейчас, по его словам, ремонт одной ВПУ (выносное причальное устройство. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) займет около 3 недель. Еще одно ВПУ остановлено на проверку, которую водолазы пока не могут провести из-за сильного шторма.





На сегодняшний день погрузка на морском терминале остановлена полностью", - заявил генеральный директор АО "Каспийский трубопроводный консорциум" Николай Горбань.

По его словам, прием по трубопроводу происходит, но объема в резервуарных емкостях осталось лишь до следующего вечера. Передача нефти будет сокращена практически в 5 раз.





Глава консорциума заявил, что еще месяц назад у иностранных поставщиков были запрошены комплектующие, но им было отказано в поставке. У имеющихся запчастей проверяют срок годности.





Напомним, из-за аварии на КТК поставки нефти могут быть снижены втрое. Министерство энергетики Казахстана прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам.







