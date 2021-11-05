PSA оценила потенциал железнодорожных и морских объектов Казахстана

НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Делегация одного из крупнейших портовых операторов в мире PSA International, в ходе визита в Казахстан, ознакомилась с работой станций Алтынколь и Достык и с транспортно-логистическими возможностями СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан темiр жолы", делегация во главе с вице-президентом ведущей портовой группы, господином Ли Пэнг Ги посетили также порт Актау и паромный комплекс Курык.

Цель визита - оценить возможности для переориентации грузового потока с морского транспорта на железную дорогу. Из-за высокой стоимости и длительных сроков транспортировки до 40-60 дней доставлять товары по суше удобнее и выгоднее, чем по морю", - сказал заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Канат Кобесов.

В пресс-службе отметили, что PSA International - глобальная группа портов и терминалов. Она имеет более 50 филиалов в 26 странах по всему миру. В PSA работают 38 тысяч сотрудников. В 2019 году глобальный оператор приобрел глубоководный контейнерный терминал в Гданьске (Польша) - ворота в Центральную и Восточную Европу.

Компания обрабатывает около одной пятой всех перегруженных контейнеров в мире. Управление, перевозка и отслеживание такого огромного количества контейнеров обеспечивается через ИТ-системы.

PSA не раз заявляла о своем намерении расширить терминальную сеть по сухопутному маршруту Китай - ЕС и развивать инфраструктуру по маршрутам Китай - Казахстан - Россия - Белоруссия - Европа.

На протяжении двух последних лет АО "НК "КТЖ" ведет переговоры с PSA о стратегическом партнерстве в вопросах увеличения транзитных перевозок по территории Казахстана.