Путин открыл участок коридора Западная Европа - Западный Китай

МОСКВА. 8 ИЮЛЯ - Президент России Владимир Путин открыл движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) - магистрали транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай, обеспечивающей обход Московской агломерации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Евразийский банк развития (ЕАБР) принял участие в финансировании строительства пусковых комплексов №3 и №4 магистрали (ЦКАД-3 и ЦКАД-4), сообщает пресс-центр ЕАБР.

Для реализации проекта ЦКАД-3 банком было выделено 12 миллиардов рублей, в том числе в форме предоставления старшего кредита объемом 10 миллиардов рублей и младшего, субординированного, совместного с АО "ДСК "АВТОБАН" объемом 2 миллиарда рублей. ЦКАД-3 проходит по территории Московской области (от М11 "Нева" до М7 "Волга"). Трасса имеет протяженность 105,9 километра. На строительство автомобильной дороги ЦКАД-4 ЕАБР выделил 14 миллиардов рублей, в том числе через участие в старшем и младшем долге, выставлении гарантии в пользу ГК "Автодор". Дорога проходит по территории Московской области (от автомобильной дороги М7 до М4). Протяженность комплекса - 96,9 километра. В составе ЦКАД-4 построена самая крупная развязка в Московской области.

ЕАБР - как международный институт развития - применил к ЦКАД уникальные инструменты финансирования проектов государственно-частного партнерства, а именно - участие в акционерном капитале проекта, транши на уплату процентов по кредитным средствам на инвестиционной фазе и транши на пополнение резервных счетов. Для коммерческих банков подобные инструменты недоступны.

Евразийский банк развития, участвуя в финансировании ЦКАД-3 и ЦКАД-4, продолжает планомерную реализацию в России и Казахстане проекта транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай. Напомню, что маршрут проходит по территории двух крупнейших акционеров ЕАБР - России и Казахстана. Назвать другой финансовый институт, обладающий высоким уровнем компетенций сразу в обеих этих странах, сложно. В России, помимо ЦКАД, мы участвуем в создании петербургского Западного скоростного диаметра. Достигнута договоренность о начале работы по проектам обхода Тольятти и строительства автомобильной дороги М12 Москва - Нижний Новгород - Казань. В Казахстане мы организуем финансирование Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), обеспечили запуск автомобильного погранперехода "Нур жолы" - фактически ворот коридора в Китай. Западная Европа - Западный Китай является одним из мегапроектов, имеющих важнейшее социально-экономическое значение для стран-участниц ЕАБР, и мы готовы выступить основным организатором финансирования инфраструктуры всего коридора", - заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

ЦКАД, являясь частью маршрута Западная Европа - Западный Китай, предполагает активное развитие кооперационных связей (производственных, торговых, научно-технических и др.) как внутри государств - участников ЕАЭС, так и во внешнеэкономических отношениях. Результатом станет в первую очередь оптимизация загрузки существующих производственных мощностей региона и использования необходимых материальных ресурсов, адаптация к изменениям конъюнктуры рынков, развитие в регионах малого и среднего бизнеса, сферы услуг.

Напомним , скоро откроется движение в одном из тоннелей по дороге Западная Европа - Западный Китай. Движение откроется по левой стороне тоннеля в Тюлькубасском районе. Общая протяженность тоннеля - 40,5 километра.

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