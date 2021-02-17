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Пять булок в одни руки: в Алматы ограничили продажу хлеба

16.02.2021 10531
Пять булок в одни руки: в Алматы ограничили продажу хлеба
Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - В управлении предпринимательства и инвестиций Алматы сообщили об ограничении продажи хлеба в фирменных магазинах, передает Kazakhstan Today.
 
По данным ведомства, ограничения введены для борьбы с перекупщиками. Из-за них в фирменных магазинах, где розничная цена на хлеб находится на уровне отпускных цен завода, в одни руки будут продавать не более пяти булок. 
 

Некоторые перекупщики в утреннее время выкупали весь объем продукции для дальнейшей перепродажи по завышенной цене. Однако производство формового хлеба (социального) ТОО ХБК "Аксай" остается на прежнем уровне. Соответственно, объемы поставок продукции в магазины города не уменьшались", - прокомментировали в управлении.

 
Сообщается, что в рамках ранее заключенного договора между акиматом и ТОО ХБК "Аксай", отпускная цена завода на хлеб зафиксирована на уровне 75 тенге за булку.
 

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