Пять булок в одни руки: в Алматы ограничили продажу хлеба

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - В управлении предпринимательства и инвестиций Алматы сообщили об ограничении продажи хлеба в фирменных магазинах, передает Kazakhstan Today.

По данным ведомства, ограничения введены для борьбы с перекупщиками. Из-за них в фирменных магазинах, где розничная цена на хлеб находится на уровне отпускных цен завода, в одни руки будут продавать не более пяти булок.

Некоторые перекупщики в утреннее время выкупали весь объем продукции для дальнейшей перепродажи по завышенной цене. Однако производство формового хлеба (социального) ТОО ХБК "Аксай" остается на прежнем уровне. Соответственно, объемы поставок продукции в магазины города не уменьшались", - прокомментировали в управлении.

Сообщается, что в рамках ранее заключенного договора между акиматом и ТОО ХБК "Аксай", отпускная цена завода на хлеб зафиксирована на уровне 75 тенге за булку.

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