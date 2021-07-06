QAZAQ AIR возобновила рейсы из Нур-Султана и Алматы в Балхаш

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Авиакомпания QAZAQ AIR с 8 июля возобновляет рейсы по маршрутам Нур-Султан - Балхаш и Алматы - Балхаш, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю (понедельник, четверг, суббота, воскресенье). В стоимость билета входят ручная кладь 5 килограммов и сдаваемый багаж 20 килограммов. Детям до 14 лет включительно скидка 50%", - сообщили в авиакомпании.

Билеты уже есть в продаже.

Расписание рейсов:

Нур-Султан (06.30) - Балхаш (07.50);

Балхаш (12.50) - Нур-Султан (14.20);

Алматы (10.40) - Балхаш (11.40);

Балхаш (08.20) - Алматы (09.20).





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