Система Orphus

QAZAQ AIR возобновила рейсы из Нур-Султана и Алматы в Балхаш

05.07.2021 8857
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Авиакомпания QAZAQ AIR с 8 июля возобновляет рейсы по маршрутам Нур-Султан - Балхаш и Алматы - Балхаш, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Рейсы будут выполняться 4 раза в неделю (понедельник, четверг, суббота, воскресенье). В стоимость билета входят ручная кладь 5 килограммов и сдаваемый багаж 20 килограммов. Детям до 14 лет включительно скидка 50%", - сообщили в авиакомпании. 

 
Билеты уже есть в продаже.
 
Расписание рейсов:
 
  • Нур-Султан (06.30) - Балхаш (07.50);
  • Балхаш (12.50) - Нур-Султан (14.20);
 
  • Алматы (10.40) - Балхаш (11.40);
  • Балхаш (08.20) - Алматы (09.20).

Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит количество авиарейсов с Турцией, Узбекистаном и Беларусью.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая