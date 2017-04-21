Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
21 апреля 2017
  • 20
  • :
  • 14
Все области
11º Гроза
днем 29º    ночью 16º
17:00
.
Aнонс

Работа по развитию продовольственного пояса вокруг Астаны провалена - Назарбаев21.04.2017
  • Фото: strategy2050.kz
Экономика  14:59

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Астаны и ходе подготовки к международной специализированной выставке "Астана ЭКСПО-2017" президент Казхастана Нурсултан Назарбаев указал на недостаточную работу по обеспечению столицы продовольствием, сообщает пресс-служба Акорды.

"Построенные в городе овощехранилища, коммунальный рынок, сеть торговых павильонов загружены недостаточно. Так, из восьми овощехранилищ два не работают, а остальные загружены на четверть. При этом только за прошедшие два года в Астану завезено импортного продовольствия на сумму более чем 42 млрд тенге. Во многом это продукция, которую мы можем производить сами. Всё это говорит о том, что работа по развитию продовольственного пояса вокруг Астаны, по сути, провалена", - сказал Нурсултан Назарбаев, передает Kazakhstan Today.
Просмотров: 2422
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
21.04.2017   15:13
Итоги социально-экономического развития Кызылординской области за январь - март 2017 года
21.04.2017   14:59
Фото: strategy2050.kz
Работа по развитию продовольственного пояса вокруг Астаны провалена - Назарбаев
21.04.2017   14:44
Объем взаимной торговли Кызылординской области со странами ЕАЭС в январе - феврале вырос на 17%
21.04.2017   13:42
Президент отчитал акима Астаны за простой культурных объектов
21.04.2017   12:06
Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 312,25 тенге за доллар
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика