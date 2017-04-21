Работа по развитию продовольственного пояса вокруг Астаны провалена - Назарбаев

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Астаны и ходе подготовки к международной специализированной выставке "Астана ЭКСПО-2017" президент Казхастана Нурсултан Назарбаев указал на недостаточную работу по обеспечению столицы продовольствием, сообщает пресс-служба Акорды.

"Построенные в городе овощехранилища, коммунальный рынок, сеть торговых павильонов загружены недостаточно. Так, из восьми овощехранилищ два не работают, а остальные загружены на четверть. При этом только за прошедшие два года в Астану завезено импортного продовольствия на сумму более чем 42 млрд тенге. Во многом это продукция, которую мы можем производить сами. Всё это говорит о том, что работа по развитию продовольственного пояса вокруг Астаны, по сути, провалена", - сказал Нурсултан Назарбаев, передает Kazakhstan Today.

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