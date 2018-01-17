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Работникам "АрселорМиттал Темиртау" повысили зарплату17.01.2018
  • Фото: Ratel.kz
Экономика  12:02

Караганда. 17 января. Kazakhstan Today - АО "АрселорМиттал Темиртау" повысило тарифы и оклады работникам, передает Kazakhstan Today.

"С 1 января 2018 года будет произведено повышение тарифов и окладов работникам, находящимся в списочной численности АО "АрселорМиттал Темиртау" и ТОО "Оркен" на 31 декабря 2017 года. Для работников подземных групп угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" и железорудного месторождения Атасу ТОО "Оркен" на 30% плюс индексация заработной платы в размере 3,55%, согласно коллективному договору. Для поверхностных работников угольного департамента, работников ТОО "Оркен" и стального департамента, а также прочих вспомогательных функций стального департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" будет произведено повышение до 30% в соответствии с грейдовой системой", - проинформировали в пресс-службе компании.

В сообщении отмечено, что вопрос о повышении заработной платы работникам стального департамента, работникам поверхностных групп угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" будет рассмотрен и решен до 26 января 2018 года.
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