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Работодатели Казахстана заплатили 12,5 млн тенге за разрешения на привлечение 28 иностранных специалистов17.01.2017
Экономика  13:21

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Работодателями Актюбинской области и Астаны уплачен налоговый сбор в размере 12,5 млн тенге за получение разрешений на трудоустройство 28 иностранных работников в соответствии с новым порядком привлечения иностранной рабочей силы, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РК.

Зарубежные специалисты привлечены на должности инженера по бурению, инженера-технолога, инженера-электронщика, передает Kazakhstan Today.

"Государственная услуга по выдаче разрешений осуществляется местными исполнительными органами, а также посредством портала электронного правительства по принципу "одного окна", - напомнили в МЗСР.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года в Казахстане применяются новые подходы по привлечению иностранной рабочей силы, в соответствии с которыми сокращены сроки выдачи рабочих разрешений и отменены административные требования к работодателям, предусматривающие поиск специалистов на отечественном рынке труда и внесение гарантийного взноса за иностранных работников в случае их привлечения. Взамен указанных требований работодатели должны оплачивать налоговый сбор.
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