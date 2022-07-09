Расходы казахстанцев выросли на 17% за год

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В первом квартале текущего года расходы казахстанцев выросли сразу на 16,7% за год, до рекордных 219,7 тысячи тенге на душу населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным energyprom.kz , в аналогичном периоде прошлого года расходы населения составляли 188,2 тысячи тенге на душу населения, плюс 6,7% за год.

Отмечается, что в региональном разрезе наибольшие расходы наблюдались у жителей Алматы: 319,6 тысячи тенге на душу населения в квартал, сразу на 19,7% больше, чем годом ранее. На второй и третьей сорочках расположились Карагандинская область (275,3 тысячи тенге на душу населения, плюс 15% за год) и столица (266,2 тысячи тенге, плюс 14,9%).

Наименьшие показатели отмечаются в Шымкенте: всего 158,2 тысячи тенге, плюс 6,7% за год. Это сразу на 28% меньше, чем в среднем по стране.

Наибольший рост расходов отмечен в Северо-Казахстанской области - сразу плюс 30,1% за год, до 245,9 тыс. тенге.

91,9% всех затрат населения составили потребительские расходы: 201,8 тысячи тенге, на 16% больше, чем годом ранее. Из них расходы на продовольственные товары составили 109,9 тысячи тенге, на непродовольственные - 53,2 тысячи тенге, а на платные услуги - 38,8 тысячи тенге. Расходы на материальную помощь родственникам и алименты составили 4,1 тысячи тенге, на погашение долгов - 13,4 тысячи тенге, на налоги, платежи и другие выплаты - 437 тенге", - рассказали аналитики.