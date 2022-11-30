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Расширение торговли, грузоперевозок и авиасообщения обсудили казахстанский и китайский премьер-министры

29.11.2022, 17:35 16906
Расширение торговли, грузоперевозок и авиасообщения обсудили казахстанский и китайский премьер-министры
Фото: primeminister.kz
Особый интерес для КНР представляют наращивание поставок грузов и сельхозпродукции, запуск новых проектов в сфере энергетики, а также развитие гуманитарных связей и взаимодействия в области защиты окружающей среды
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Актуальные вопросы укрепления казахстанско-китайского сотрудничества обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе двусторонних переговоров в режиме видео-конференц-связи.

Были затронуты вопросы взаимодействия в торгово-экономической и транзитно-транспортной сферах, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве, экологии, туризме, финансовом секторе и в области инновационных технологий.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что по итогам прошлого года объем товарооборота между Казахстаном и Китаем увеличился на 14% и достиг 18 млрд долларов. При этом в текущем году наблюдается еще более динамичный рост: за 10 месяцев данный показатель вырос почти на 33% и составил 19,7 млрд долларов.

Главами наших государств поставлена цель по увеличению товарооборота до 35 млрд долларов к 2030 году. Мы готовы совместно с китайскими коллегами работать над этой амбициозной задачей", - подчеркнул Смаилов.


По его словам, необходимо и дальше расширять номенклатуру поставляемых товаров и услуг, а также установить больше прямых контактов между деловыми кругами двух стран. В частности, Казахстан готов подкрепить положительный торговый тренд и увеличить экспорт своей продукции в Китай по 135 товарным позициям.

В качестве других приоритетных направлений сотрудничества Алихан Смаилов обозначил запуск новых проектов в нефтегазовом секторе и машиностроении, развитие ж/д грузоперевозок, в том числе открытие третьего железнодорожного пункта пропуска между Казахстаном и Китаем, а также повышение эффективности работы автомобильных пунктов пропуска на границе.

Кроме того, премьер Казахстана отметил важность снятия барьеров для экспорта казахстанской сельхозпродукции, увеличения числа пассажирских авиарейсов и активизации взаимодействия по использованию и охране трансграничных рек.

Мы готовы к активному диалогу. Уверен, что высокая динамика казахстанско-китайского стратегического партнерства будет развиваться по всем направлениям", - подчеркнул Алихан Смаилов.


Со своей стороны Ли Кэцян отметил, что Китай рассматривает Казахстан в качестве дружественного соседа и важного торгового партнера. По его словам, особый интерес для КНР представляют наращивание поставок грузов и сельхозпродукции, запуск новых проектов в сфере энергетики, а также развитие гуманитарных связей и взаимодействия в области защиты окружающей среды.

Мы готовы и дальше совместно с казахстанскими коллегами работать над укреплением двусторонних отношений между нашими странами", - сказал Ли Кэцян.

 

новости по теме

Компании "Самрук-Қазына" будут сотрудничать с Францией в различных областях экономики

30.11.2022, 14:20 776
В их числе: атомная промышленность, строительство, нефтегазовая отрасль и другие
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Компании "Самрук-Қазына" будут сотрудничать с Францией в нефтегазохимии, водородной энергетике, добыче урана и ж/д перевозках, сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, "КазМунайГаз" заключил соглашение о сотрудничестве с Air Liquide - одним из мировых лидеров в сфере нефтегазохимии.

QazaqGaz договорился сотрудничать с компаниями Technip Energies, Task Force Hydrogen MEDEF International и France Hydrogen.

Казатомпром" и Orano Mining заключили меморандум о взаимопонимании при добыче урановой руды.


КТЖ заключила допсоглашение с банком Société Générale о долгосрочном контракте с вагоностроительной компанией Alstom на строительство 245 электровозов на астанинском заводе ЭКЗ в 2023-2029 годах.

В переговорах также участвовали и выразили заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном другие французские компании. Среди них Airbus и Safran (авиастроение), Vicat и Saint Gobain (строительство), Orano (атомная промышленность), Thales (электроника), Soufflet Group и Laсtalis (сельское хозяйство), и банк BPI France.
 

На КТК завершились работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве

30.11.2022, 10:02 5251
На КТК завершились работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве
Фото: cpc-online.ru
На морском терминале подготовлено к вводу в эксплуатацию ВПУ-2
Актау. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в полном объеме завершились работы по замене танка плавучести (ТП) на выносном причальном устройстве - ВПУ-2. Гидростатические испытания прошли успешно. ВПУ готово к перевалке нефти на танкеры. Об этом сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

Как сообщили в КТК, все инженерные расчеты, изготовление, установка вспомогательного и основного оборудования, высокотехнологичные операции по демонтажу, монтажу и позиционированию танка плавучести на глубине выполнены российскими специалистами КТК и подрядной организации ООО "Альянс".
 

Отметим слаженность работ подрядчика и экипажа многоцелевого судна Commander, оснащенного системами динамического позиционирования, специализированным водолазным оборудованием МКВК-60 и 140-тонным краном. В работах на борту судна Commander было задействовано в две смены более 80 человек. Все работы выполнялись со строгим соблюдением требований по охране труда, промышленной и экологической безопасности, а также 12 жизненно важных правил КТК", - отмечается в сообщении.


По данным КТК, на темпах работ сказались неблагоприятные погодные условия и часто меняющиеся подводные течения. С учетом складывающейся обстановки российские специалисты ежедневно проводили динамическую оценку рисков. Особая сложность в организации работ заключалась в том, что операция требовала около двух суток непрерывного процесса и имела ограничения по погодным условиям - высота волны не выше 1,5 метра, скорость ветра не выше 20 метров в секунду в условиях осенне-зимнего периода года.

Напомним, что КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 в августе 2022 года после обнаружения на этих ВПУ трещин в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести. Остановка была рекомендована производителем ВПУ, компанией IMODCO и контролирующим безопасную эксплуатацию устройств классификационным обществом ABS. ВПУ-1 был введен в эксплуатацию после ремонта 11 ноября 2022 года.
 

Токаев предложил создать торговое представительство Франции в Казахстане

30.11.2022, 08:45 6456
Токаев предложил создать торговое представительство Франции в Казахстане
Фото: Акорда
Товарооборот между Казахстаном и Францией вырос на 12%
Париж. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана в ходе встречи с капитанами бизнеса Франции предложил создать торговое представительство Франции в Казахстане, сообщила пресс-служба Акорды.

Как подчеркнул глава государства, Франция является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана.

За первые девять месяцев 2022 года товарооборот между Казахстаном и Францией вырос на 12%. Сегодня более 170 французских компаний успешно работают в Казахстане. Французская промышленность представлена такими крупными именами, как Total Energies, Orano, Airbus, Vicat, Air Liquide, Alstom, Saint-Gobain и другими. Все они вносят значительный вклад в экономику Казахстана. Я считаю, что наращиванию нашего сотрудничества могло бы способствовать создание торгового представительства Франции в Казахстане, мы будем рады его скорейшему учреждению. Я также хотел бы призвать французские компании изучить инвестиционные возможности нашей страны. Я хочу заверить всех присутствующих, что Казахстан гарантирует безопасную и стабильную инвестиционную среду", - подчеркнул глава государства.


Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня международное сообщество сталкивается со сложными геополитическими и экономическими проблемами. По его словам, новые вызовы открывают новые возможности. Трудные времена - это лучшее время для наведения мостов и развития партнерских отношений.

Мы хотим наладить отношения с Францией и Европой в целом для дальнейшего продвижения наших общих экономических и политических интересов", - заявил президент.


Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на укрепление свободной и конкурентной рыночной экономики. Глава государства считает, что демонополизация сделает Казахстан сильнее, конкурентоспособнее и привлекательнее для инвесторов. Он выразил готовность вносить дальнейшие необходимые изменения в законодательство для улучшения бизнес климата.

Первые результаты этой работы уже отражаются в макроэкономических данных. Рост ВВП за первые 10 месяцев этого года составил 2,5%, что лучше прогноза. Несмотря на нарушение существующих цепочек поставок, наш экспорт увеличился почти на 50% (63,8 млрд долларов). За первые шесть месяцев 2022 года иностранные партнеры инвестировали в нашу экономику около 15 миллиардов долларов, что почти на 30% больше, чем в предыдущем году. В течение следующих 7 лет мы планируем привлечь 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Наша инвестиционная политика будет постоянно совершенствоваться, чтобы Казахстан оставался наиболее привлекательным местом для инвестиций в Центральной Азии", - отметил Касым-Жомарт Токаев.


Он подробно рассказал участникам встречи о наиболее перспективных направлениях инвестиционного сотрудничества.

Мы развиваем наш агропромышленный комплекс. Планируется увеличить объем его производства в 2,5 раза и удвоить объем нашего экспорта. Соответственно, мы поощряем инвестиции в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции и приглашаем французских производителей продуктов питания изучить связанные с этим инвестиционные возможности. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку таким проектам. Во-вторых, это реальный сектор экономики, где имеется большой потенциал для сотрудничества. Мы занимаем 6-е место в мире по запасам природных ресурсов и 10-е место - по общему объему добычи полезных ископаемых (за исключением нефти и газа). Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критически значимые материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза. Правительство готово оказать необходимую поддержку. В свою очередь мы ожидаем, что компании привнесут свои лучшие практики, ноу-хау и новые технологии", - пригласил французских инвесторов президент.


Наряду с этим лидер Казахстана остановился на перспективах сотрудничества в энергетическом секторе, транспорте и логистике, цифровизации.

Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что экономическое партнерство между Казахстаном и Францией продолжит диверсифицироваться и расширяться во всех секторах.

Сегодня конструктивный диалог предоставляет возможность вновь подтвердить нашу приверженность содействию росту бизнеса и общему процветанию. Моя администрация готова оказать всю необходимую поддержку французским компаниям для ведения бизнеса в одной из самых быстрорастущих экономик региона", - подытожил свое выступление глава государства.


Также Касым-Жомарт Токаев провел серию встреч с руководителями крупных французских компаний, представляющих атомную промышленность, энергетику, производство технических газов, транспорт и другие сферы.

В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором Électricité de France (EDF) Люком Ремоном были обсуждены вопросы внедрения передовых технологий в атомной энергетике.

Президент сообщил, что казахстанские специалисты изучают передовые технологии ведущих мировых компаний в секторе атомной энергетики.

Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

На встрече с президентом Air Liquide Франсуа Жаковом Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе реализации проектов в Казахстане и ближайших планах компании.

Франсуа Жаков рассказал президенту, что компания Air Liquide, специализирующаяся на производстве технического газа, ранее реализовала в Казахстане несколько проектов с общим объемом инвестиций 120 миллионов евро.

В частности, совместное предприятие "Эр Ликид Мунай Тех Газы" наладило производство технического газа на базе нефтеперерабатывающих заводов в Атырау и Павлодаре, а для нужд газохимического комплекса по производству полипропилена KPI inc. в Атырауской области построена установка по производству сжатого воздуха и азота.

В ходе встречи с председателем совета директоров Orano S.A. Клодом Имовеном были обсуждены вопросы развития атомной промышленности. Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с результатами работы компании в Казахстане и планами на будущее.

Клод Имовен сообщил, что совместное предприятие KATCO производит 15% годовой добычи урана в Казахстане и 7% мировой добычи.

Президент отметил, что на переговорах с Эммануэлем Макроном были обсуждены вопросы уранового сотрудничества между Казахстаном и Францией.

Председатель совета директоров, главный исполнительный директор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж рассказал главе государства об инвестиционных проектах компании.

Alstom в ближайшее время намерен инвестировать 50 миллионов евро в реализацию проектов по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется создать сервисные центры в городах Астана, Алматы, а также Жамбылской и Туркестанской областях.

Анри Пупар-Лафарж сообщил, что компания при реализации этих проектов подготовит более 1000 местных специалистов.

Во время беседы с председателем совета директоров и главным исполнительным директорома Total Energies Патриком Пуянне Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе переговоров с Эммануэлем Макроном особое внимание было уделено компании Total, которая занимает важное место в стратегическом партнерстве Казахстана с Францией.

Патрик Пуянне рассказал, что Total Energies инвестировала в нашу страну 12 млрд долларов, и выразил уверенность в том, что и в будущем компания останется одним из крупнейших инвесторов.

Стороны обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в энергетическом секторе Казахстана. Компания намерена построить ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт, которая будет введена в эксплуатацию в 2026-2027 годы на юго-востоке Казахстана. Предварительная стоимость проекта - 1,9 млрд долларов.
 

Идея отвечает интересам стран - Песков о "газовом союзе" Казахстана, России и Узбекистана

29.11.2022, 17:43 16286
Идея отвечает интересам стран - Песков о "газовом союзе" Казахстана, России и Узбекистана
Фото: Depositphotos
На встрече в Кремле президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана
Москва. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Идея создания "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться, маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно актуальны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Безусловно, эта идея и инициатива будет оформляться каким-то образом. Я имею в виду в плане формулирования четких контуров. Речь идет о том, что это огромная, обширная территория в очень важном регионе и, конечно, маршруты, поставки энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории. Там очень разветвленная сеть, и, конечно, координация действий - это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран упомянутых", - цитирует Пескова РИА Новости.


Напомним, на встрече в Кремле президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Позже, на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным, Токаев сказал, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".
 

ЕАБР прогнозирует рост ВВП Казахстана на 4,2% в 2023 году

29.11.2022, 13:26 22426
Инфляция прогнозируется на уровне 7,8%
Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) ожидают дальнейшую адаптацию экономик стран региона к изменившимся условиям. Прогнозируется следующая экономическая динамика в 2023 году: сокращение ВВП России - на 2%, рост ВВП Армении - на 4,2%, Беларуси - на 0,3%, Казахстана - на 4,2%, Кыргызстана - на 3,5% и Таджикистана - на 6,5%. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе для 6 государств - участников ЕАБР на 2023 год.

Заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов отметил, что экономический рост в Казахстане в 2023 году может ускориться до 4,2%. Меры правительства по поддержке экономики, а также расширение производственных мощностей позволят нивелировать отрицательное влияние внешней среды.

Аналитики ЕАБР прогнозируют замедление агрегированной по региону операций банка инфляции до 6,2% по итогам 2023 года с 13,1% в 2022 году. Тем не менее инфляция продолжит оставаться выше целевых ориентиров центральных и национальных банков. Достаточно высокая инфляция в мировой экономике продолжит оказывать проинфляционное влияние. Ценовое давление окажет процесс перестройки производственно-логистических цепочек в России и Беларуси. Тем не менее влияние этих факторов будет постепенно ослабевать и рост цен ощутимо замедлится. В Армении инфляция прогнозируется на уровне 4,6% в 2023 году, в Беларуси - 8%, в Казахстане - 7,8%, в Кыргызстане - 5,2%, в России - 6%, в Таджикистане - 6%.

В Казахстане денежно-кредитная политика будет направлена на снижение проинфляционных рисков. Аналитики ЕАБР прогнозирует, что в конце 2023 года базовая ставка в Казахстане сложится около 14%.

Динамика курса казахстанского тенге в 2023 году приобретет более стабильный характер и будет складываться в большей степени под действием фундаментальных факторов. Умеренное ослабление тенге ожидается в условиях сдержанного роста экспорта и повышения объемов импорта.

Аналитики ЕАБР выдели три основных тренда в глобальной экономике. Первый - максимальные уровни инфляции, не наблюдавшиеся с конца 1970 годов. Второй - стремительное повышение процентных ставок центральными банками как развитых, так и развивающихся стран. К ноябрю 2022 года процентные ставки центральных банков большинства развитых стран превысили уровни 2010-2021 годов. Третий - ослабление деловой активности в мире. Мировые центральные банки сознательно жертвуют экономическим ростом, чтобы не допустить бесконтрольного повышения цен в будущем.

Отмечается, что экономическая ситуация в регионе операций ЕАБР в 2022 году развивалась разнонаправленно. По итогам года экономический спад в регионе может составить 2,3%, главным образом из-за ожидаемого сокращения ВВП России и Беларуси на 3% и 4,6% соответственно. Экономики стран Центральной Азии и Армении в 2022 году продемонстрируют рост благодаря увеличившемуся внутреннему спросу и высоким ценам на экспортируемые товары. В базовом сценарии аналитики ЕАБР ожидают расширения ВВП Армении на 12,5% по итогам 2022 года, Казахстана - на 2,8%, Кыргызстана - на 3,1%, Таджикистана - на 7,5%.

В 2023 году внешние условия для экономик Евразийского региона могут ухудшиться.

Главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров отмечает высокую вероятность рецессии в еврозоне и США.

Ужесточение финансовых условий приведет к сокращению ВВП развитых стран в 2023 году. Спад может быть умеренным: в рамках нашего базового сценария ожидаем снижения ВВП на 0,3% в США и на 0,6% в зоне евро. В Китае прогнозируем расширение экономики темпами ниже 4%. В силу замедления трех крупнейших экономик мира рост мирового ВВП замедлится с 2,4% в 2022 году до 1,5% в 2023 году. Ослабление экономической активности начнет сдерживать инфляционные процессы в будущем году. Допускаем, что признаки ослабления инфляционного давления подтолкнут центральные банки развитых стран к завершению цикла ужесточения монетарной политики уже в первой половине 2023 года. Мы прогнозируем последнее повышение ставки ФРС в декабре 2022 года и начало цикла ее снижения уже во II квартале 2023 года. При этом допускаем, что в среднесрочной перспективе процентная ставка в США будет поддерживаться вблизи 3%, а ФРС смирится с инфляцией выше текущего таргета в 2%", - сказал Евгений Винокуров.


Благодаря постепенной адаптации к санкциям экономический спад в России замедлится до 2%, а в Беларуси ожидается восстановительный рост на 0,3%. Ограничивать деловую активность в России и Беларуси в 2023 году продолжат повышенная неопределенность, трудности в поставках продукции инвестиционного и промежуточного назначения и ограничение доступа к передовым технологиям. К росту российская экономика может перейти в 2024 году - на 1,5%.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 16 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 

Казахстан не планирует снижать тарифы на транзит российского зерна

29.11.2022, 12:39 23966
Казахстан не планирует снижать тарифы на транзит российского зерна
Фото: railways.kz
Пока нет никаких конкретных предложений
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан не планирует снижать тарифы на перевозку российского зерна. Об этом заявил журналистам в кулуарах правительства заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин.

Никто не собирается снижать. Пока нет никаких конкретных предложений", - сказал Жумангарин.


Он отметил, что "у нас не хватает подвижного состава, перевозочного состава, есть "узкие места" в инфраструктуре". Также планируется строительство еще одного перехода, дороги Бахты - Аягоз.

По словам министра, в ходе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России обсуждались вопросы по барьерам, которые возникают при транспортировке грузов, а вопросов, связанных со снижением тарифов, не возникало.

Я сказал, что прежде всего мы будем исходить из прагматических соображений и думать о долгосрочных интересах страны", - сказал он.


Напомним, ранее "Российские железные дороги" попросили Казахстан снизить транзитный тариф на перевозку зерна на 40%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, пишет Atameken Business.

Наш тариф и так самый низкий. Поэтому КТЖ сейчас занимается, они расчеты свои покажут", - сказал Ускенбаев.

 

На 53% изношены теплосети и сети водоснабжения в Казахстане - МИИР

29.11.2022, 09:45 27566
На 53% изношены теплосети и сети водоснабжения в Казахстане - МИИР
С начала отопительного сезона 2022-2023 годов в республике произошло 26 технологических нарушений в системе жизнеобеспечения
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, за последние 7 лет показатель износа сетей тепло- и водоснабжения снизился на 13%.

По данным Республиканского кризисного центра МЧС РК и МИО, с начала отопительного сезона 2022-2023 годов в республике произошло 26 технологических нарушений в системе жизнеобеспечения, из них:

- на автономных котельных - 2 (в Акмолинской и Алматинской областях);

- на сетях теплоснабжения - 11 (Жетысуская - 1, Карагандинская - 7, Павлодарская - 1, Астана - 1, Алматы - 1);

- на сетях водоснабжения - 13 (Абайская - 1, Акмолинская - 2, Алматинская - 1, ВКО - 1, ЗКО - 1, Карагандинская - 1, Павлодарская - 1, СКО - 2, Улытауская - 1, Астана - 2).

Общая протяженность сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения в Казахстане составляет порядка 119 тысяч километров. С 2015 по 2022 годы из разных источников финансирования на строительство, реконструкцию и модернизацию систем тепло-, водоснабжения и водоотведения выделено 344 млрд тенге. В результате построено и реконструировано 3667 км инженерных сетей, общий износ снизился с 65% до 53%. До конца 2022 года показатель планируется снизить до 51%", - рассказали в МИИР.


В рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры к 2026 году общий показатель износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения должен быть уменьшен до 45%.

Напомним, жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии на теплосетях. В городе объявлен режим ЧС. Позже авария произошла на теплотрассе города.

Кроме того, 20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения.
 

Токаев отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества Казахстана и России

29.11.2022, 08:11 27681
Свой первый визит после переизбрания на пост президента Казахстана Токаев совершил в Россию
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев вчера встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества Казахстана и России. По его словам, особые успехи достигнуты в сфере торгово-экономического взаимодействия.

Мы ценим сотрудничество с Российской Федерацией. Сегодняшний визит был очень насыщенным, это мое мнение и мнение Владимира Владимировича, мы выразили удовлетворение итогами моего визита в Москву. Подписана декларация, кроме того, мы обсудили наиболее актуальные вопросы нашего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной сферах. Открыли Форум сотрудничества приграничных районов. Только что были названы главные цифры торговли. Действительно, в прошлом году товарооборот составил 24,5 млрд долларов, на сегодняшний день уже эти показатели достигнуты. Но еще до конца года, думаю, появятся новые цифры и новые показатели", - подчеркнул глава государства.


Президент Казахстана поблагодарил Михаила Мишустина за активную и плодотворную работу, нацеленную на достижение конкретных результатов.

В свою очередь Михаил Мишустин заявил о готовности к практической реализации договоренностей, достигнутых главами государств.

Важно, что свой первый визит после переизбрания на пост президента Казахстана Вы совершаете в Российскую Федерацию. Мы в этом видим дальнейшее укрепление наших братских, союзнических отношений, которые опираются на многовековую дружбу россиян и наших казахстанских партнеров. Только что в Кремле прошли Ваши переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Вы подписали совместную декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Приняты стратегические решения об углублении сотрудничества России с Казахстаном. У нас по линии правительств теперь стоит задача реализовать то, что было решено нашими президентами", - сказал председатель правительства России.


Напомним, вчера президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли онлайн-участие в пленарном заседании Межрегионального форума России и Казахстана в Оренбурге. Глава государства подчеркнул, что приток прямых инвестиций из России в Казахстан в 2021 году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 млрд долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 млн долларов.
 

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