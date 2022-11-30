Расширение торговли, грузоперевозок и авиасообщения обсудили казахстанский и китайский премьер-министры

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Особый интерес для КНР представляют наращивание поставок грузов и сельхозпродукции, запуск новых проектов в сфере энергетики, а также развитие гуманитарных связей и взаимодействия в области защиты окружающей среды

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Актуальные вопросы укрепления казахстанско-китайского сотрудничества обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в ходе двусторонних переговоров в режиме видео-конференц-связи.





Были затронуты вопросы взаимодействия в торгово-экономической и транзитно-транспортной сферах, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве, экологии, туризме, финансовом секторе и в области инновационных технологий.





В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что по итогам прошлого года объем товарооборота между Казахстаном и Китаем увеличился на 14% и достиг 18 млрд долларов. При этом в текущем году наблюдается еще более динамичный рост: за 10 месяцев данный показатель вырос почти на 33% и составил 19,7 млрд долларов.





Главами наших государств поставлена цель по увеличению товарооборота до 35 млрд долларов к 2030 году. Мы готовы совместно с китайскими коллегами работать над этой амбициозной задачей", - подчеркнул Смаилов.





По его словам, необходимо и дальше расширять номенклатуру поставляемых товаров и услуг, а также установить больше прямых контактов между деловыми кругами двух стран. В частности, Казахстан готов подкрепить положительный торговый тренд и увеличить экспорт своей продукции в Китай по 135 товарным позициям.





В качестве других приоритетных направлений сотрудничества Алихан Смаилов обозначил запуск новых проектов в нефтегазовом секторе и машиностроении, развитие ж/д грузоперевозок, в том числе открытие третьего железнодорожного пункта пропуска между Казахстаном и Китаем, а также повышение эффективности работы автомобильных пунктов пропуска на границе.





Кроме того, премьер Казахстана отметил важность снятия барьеров для экспорта казахстанской сельхозпродукции, увеличения числа пассажирских авиарейсов и активизации взаимодействия по использованию и охране трансграничных рек.





Мы готовы к активному диалогу. Уверен, что высокая динамика казахстанско-китайского стратегического партнерства будет развиваться по всем направлениям", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Со своей стороны Ли Кэцян отметил, что Китай рассматривает Казахстан в качестве дружественного соседа и важного торгового партнера. По его словам, особый интерес для КНР представляют наращивание поставок грузов и сельхозпродукции, запуск новых проектов в сфере энергетики, а также развитие гуманитарных связей и взаимодействия в области защиты окружающей среды.





Мы готовы и дальше совместно с казахстанскими коллегами работать над укреплением двусторонних отношений между нашими странами", - сказал Ли Кэцян.