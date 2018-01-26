Размер чистого инвестиционного дохода ЕНПФ за 2017 год составил 550,6 млрд тенге

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - По состоянию на 1 января 2018 года пенсионные активы АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ), находящиеся в доверительном управлении Национального банка РК, составили 7 774,82 млрд тенге, что на 1 094,68 млрд тенге (или на 16,4%) больше, чем на начало 2017 года, передает Kazakhstan Today.

Размер чистого инвестиционного дохода за 2017 год составил 550,6 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за 2017 год, составила 7,92%, при уровне инфляции 7,1% годовых, сообщили в пресс-центре ЕНПФ.

"Инвестиционный доход по пенсионным активам зависит от ситуации на финансовых рынках и стоимости финансовых инструментов, в которые инвестированы пенсионные активы. В целях обеспечения сбалансированного уровня доходности в долгосрочной перспективе Национальный банк РК в своей инвестиционной стратегии придерживается концепции диверсифицированного инвестиционного портфеля. На сегодняшний день основную долю в портфеле - 46,14% - составляют "государственные ценные бумаги Республики Казахстан", текущая стоимость которых за декабрь 2017 года увеличилась на 167,14 млрд и составила 3 587,63 млрд тенге. На втором месте по объему инвестированных пенсионных активов находятся "Облигации банков второго уровня Республики Казахстан", чья доля в портфеле равна 16,03%. Текущая стоимость этих облигаций составила 1 246,49 млрд тенге. На третьем месте по объему - финансовые инструменты "Государственные ценные бумаги иностранных государств". Их стоимость составила 948,84 млрд тенге, а доля в портфеле - 12,2%. Эти и другие финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, номинированы в тенге (72,28%), в долларах США (27,14%) и в российских рублях (0,47%)", - говорится в сообщении.

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