Размер ЕСП в Казахстане остался прежним после изменения размера МРП

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Размер Единого совокупного платежа (ЕСП) остался прежним после изменения размера минимального расчетного показателя, передает Kazakhstan Today.

Размер ЕСП равен размеру одного МРП для города, а для провинции - 0,5 МРП. То есть 2651 тенге и 1325 тенге соответственно, сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии со ссылкой на Министерстве финансов РК.

В ведомстве пояснили, что согласно статье 775 Налогового кодекса порядок исчисления и уплаты ЕСП устанавливается, исходя из размера МРП на 1 января соответствующего финансового года.

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