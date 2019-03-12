РД КМГ выкупила более 109 тыс. собственных привилегированных акций на 1,4 млрд тенге

Астана. 19 ноября. Kazakhstan Today - Компания "Разведка Добыча "КазМунайГаз" выкупила более 109 тыс. своих привилегированных акций на 1,4 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.





АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (РД КМГ) сообщает, что cо 2 по 15 ноября 2018 года в торговой системе KASE проводились специализированные торги по выкупу привилегированных акций компании. По итогам проведения специализированных торгов компания удовлетворила заявки на продажу 109 405 привилегированных акций по цене 12 800 тенге за штуку. Совокупная сумма покупки составила 1 400 384 000 тенге", - говорится в сообщении департамента по связям с общественностью АО "НК "КазМунайГаз".





13 августа компания объявила о выкупе своих привилегированных акций в количестве до 1 905 209 акций, находящихся в свободном обращении, по цене 12 800 тенге за одну акцию. 12 ноября решением совета директоров РД КМГ в связи с большим количеством заявлений от акционеров срок выкупа привилегированных акций был продлен до 31 января 2019 года.





Всего с начала запуска программы компания выкупила 1 058 363 привилегированные акции на общую сумму 13 547 046 400 тенге.





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