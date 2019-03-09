РД КМГ выкупила привилегированные акции на 3,4 млрд тенге

Алматы. 2 ноября. Kazakhstan Today - АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (РД КМГ) выкупило привилегированные акции на 3,4 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.



Напомним, c 17 по 31 октября 2018 года в торговой системе KASE проводились специализированные торги по выкупу привилегированных акций компании.



По итогам проведения специализированных торгов компания удовлетворила заявки на продажу 269 398 привилегированных акций по цене 12 800 тенге за штуку. Совокупная сумма покупки составила 3 448 294 400 тенге.



13 августа компания объявила о выкупе своих привилегированных акций в количестве до 1 905 209 акций, находящихся в свободном обращении, по цене 12 800 тенге за одну акцию. Выкуп привилегированных акций продлится до 16 ноября 2018 года.



Таким образом, с начала запуска программы Компания выкупила всего 948 958 штук привилегированных акций на общую сумму 12 146 662 400 тенге.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства