Реализация госпрограмм по поддержке предпринимательства поможет создать в Алматы более 30 тыс. рабочих мест

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - О механизмах поддержки субъектов предпринимательства и создании рабочих мест рассказали на площадке региональной службы коммуникаций города руководитель Управления предпринимательства и инвестиций Еркебулан Оразалин, директор регионального филиала АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" города Алматы Светлана Назарюк и заместитель председателя правления ТОО Almaty Finance Зангар Салимбаев, передает Kazakhstan Today.

Напомним, акимат Алматы оказывает субъектам бизнеса поддержку через государственные и региональные программы "Дорожная карта бизнеса-2025", "Енбек", "Экономика простых вещей" и Almaty Business-2025.

В целом по охвату всех государственных программ - это порядка 40 млрд тенге, последующая их реализация может послужить основанием для создания около 30-40 тыс. новых рабочих мест", - сообщил руководитель управления.

По его словам, в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2025" до конца года планируется одобрение 360 проектов с созданием 3240 рабочих мест. С начала года одобрено 65 проектов на сумму порядка 900 млн тенге с созданием 545 рабочих мест. Стоит отметить, что в программу были внесены изменения.

Дополнительные изменения в программе касаются снятия ограничения по видам деятельности в рамках данной программы. Ранее она была ориентирована на обрабатывающую промышленность, но теперь туда входят все другие отрасли", - добавил Е. Оразалин.

В рамках "Дорожной карты бизнеса - 2025" поддержка оказывается по инструментам субсидирования и гарантирования займов. Так, при субсидировании конечному заемщику процентная ставка кредита обходится по 6% годовых. При этом для начинающих предпринимателей применяется гарантирование до 85% суммы кредита, для действующих - до 50%.

Продолжается поддержка МСБ в рамках государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек", по которой начинающие предприниматели могут получить льготные кредиты до 8 тысяч МРП по ставке кредитования не более 6% годовых. Средства выдаются на инвестирование - до 5 лет, на пополнение оборотных средств - до 3 лет. Бюджет программы составляет 1,9 млрд тенге.

Она удобна для микробизнеса и для малого предпринимательства", - подчеркнул Е. Оразалин. С начала года профинансировано 20 проектов на общую сумму 334 млн тенге. До конца года ожидается финансирование 140 проектов с созданием 545 рабочих мест.

Также продолжается финансирование субъектов бизнеса в рамках программы Almaty Business-2025. Программа реализуется через финансовые институты ТОО Almaty Finance и микрофинансовую организацию Almaty MFO.

ТОО Almaty Finance, а также и дочерняя организация Almaty MFO были созданы в рамках реализации программы Almaty Business-2025 путем переформатирования деятельности ТОО "Алматы Азык".

Almaty MFO осуществляет финансирование до 53 млн тенге, Almaty Finance - от 20 млн до 300 млн тенге по ставке 2% и 7% годовых сроком до 84 месяцев (7 лет).

Приоритетными районами финансирования являются вновь созданные Алатауский и Наурызбайский районы, а по отраслевым направлениям - это производство, перерабатывающая промышленность, пищевая промышленность и другие", - отметил заместитель председателя правления З. Салимбаев.

По его информации, в настоящее время в Almaty MFO в детальной проработке находятся 7 проектов на сумму 149,5 млн тенге с последующим созданием 22 рабочих мест, одобрено к финансированию 15 проектов на 240 млн тенге с 59 рабочими местами, выдано 14 займов на 239 млн тенге, где предусмотрено 58 рабочих мест.

Таким образом, совокупное количество проектов, находящихся в детальной проработке, составляет 29 проектов на 2887 млн тенге с созданием 292 рабочих мест, одобрено 33 проекта на 909 млн тенге с 133 рабочими местами, профинансировано 22 проекта на 531 млн тенге с созданием 96 рабочих мест.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства