Реализацию новых проектов обсудил Смаилов на встрече с крупными российскими бизнесменами

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ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 ИЮЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов обсудил реализацию новых проектов на встрече с руководителями крупных российских компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, на встрече с генеральным директором ПАО "КамАЗ" Сергеем Когогиным обсуждены вопросы реализации новых проектов, поставок оборудования и запуска центров сервисного обслуживания коммерческой техники, сообщает сайт главы правительства.





Смаилов отметил, что совместные проекты с "КамАЗом" стали одними из первых, реализуемых в рамках программы совместных действий в области казахстанско-российской производственной кооперации.

Сегодня на площадке индустриальной зоны Костаная идет строительство чугунолитейного завода и завода по производству главных передач грузовых автомобилей. Это будут высокотехнологичные современные производства с учетом лучших практик и стандартов в области экологии", - сказал глава правительства.

Кроме того, компанией ведется разработка еще одного крупного проекта - по увеличению уровня локализации балок ведущих мостов грузовой техники.

Безусловно, запуск этих проектов несет не только экономический, но и социальный эффект. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям они будут успешно и своевременно реализованы", - подчеркнул Смаилов.

Он также обсудил с президентом "Русской медной компании" Всеволодом Левиным вопросы реализации новых проектов в горно-металлургической отрасли.

До 2024 года "Актюбинская медная компания" планирует реализовать 4 проекта по строительству подземных рудников на сумму порядка 190 млрд тенге.

Левин рассказал о производственной деятельности РМК в Актюбинской области, а также планах по реализации проектов на месторождениях Коксай в Жетысуской области и Айдарлы в Абайской области совместно с корпорацией "Казахмыс".

Глава правительства отметил, что разработка месторождений Коксай и Айдарлы имеет для нашей страны большое значение. Он подчеркнул заинтересованность Казахстана не только в добыче, но и в дальнейшей переработке сырья и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью.

Правительством ведется работа по развитию малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности вокруг крупных предприятий-недропользователей. Надеюсь, что "Российская медная компания" поддержит данную инициативу и будет активно работать в данном направлении", - заключил Смаилов.