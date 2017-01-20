Рефинансировать ипотечные займы можно до 1 апреля 2017 года

Астана. 20 января. Kazakhstan Today - Период рефинансирования ипотечных займов в рамках "Программы рефинансирования ипотечных жилищных займов/ипотечных займов" был продлен до 1 апреля 2017 года, сообщил начальник управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций НБРК Александр Терентьев на встрече с ипотечными заемщиками.

По его словам, данная программа предусматривает рефинансирование основного долга по займу за вычетом капитализированных сумм по ставке не более 3% годовых, а также перевод займов в иностранной валюте в тенге. Проблемные валютные займы с просрочкой более 90 дней подлежат рефинансированию по официальному курсу НБРК на 18 августа 2015 года, передает Kazakhstan Today.

"Также программой предусмотрено освобождение заемщиков, относящихся к категории социально-уязвимых слоев населения (СУСН), от возмещения государственной пошлины, уплаченной банками или ипотечными организациями с поданных в суд исковых заявлений по займам. Кроме того, банки не вправе взимать с участников программы комиссии, сборы и иные платежи, связанные с рефинансируемым займом", - проинформировал участников встречи А. Терентьев.

Он также рассказал об изменениях, которые внесены в программу в сентябре 2016 года. В частности, речь идет об отмене ограничения по площади жилья и земельного участка; отмене целевого назначения земельного участка; отмене единственности земельного участка для заемщиков из категории СУСН; включении в программу заемщиков, подтвердивших статус СУСН на дату подачи заявления на рефинансирование, например, получившие инвалидность, ставшие пенсионерами и т.д. после 1 января 2015 года, и т.д.

Директор Центрального филиала НБРК Амирбек Санкубаев озвучил данные по городу Астане о количестве принятых, одобренных и рефинансированных банками заявок по программе. Так, на 1 января 2017 года банками рассмотрены 2372 заявки на рефинансирование займов на общую сумму 22,4 млрд тенге, из них одобрены 1497 заявок на сумму 13,2 млрд тенге.

В ходе встречи общественными объединениями было предложено создание рабочей группы по решению вопросов заемщиков АО "Investment Astana Group" и АО "АФ Ипотека", имущество которых принято на баланс данных компаний.

По итогам встречи представителями Национального банка и банков второго уровня в индивидуальном порядке рассмотрены ситуации каждого заемщика и предоставлена соответствующая консультация. Отметим, что для эффективной реализации программы Национальным банком совместно с Министерством национальной экономики РК, Министерством финансов РК проведена работа по освобождению до 2027 года заемщиков - физических лиц и банков от уплаты налогов, возникающих в рамках Программы.

Также в банки направлены письма о приостановлении выселения заемщиков из единственного жилья на период реализации программы, совместно с местными исполнительными органами решаются вопросы трудоустройства неработающих заемщиков и членов их семей, с банками достигаются договоренности по предоставлению оптимальных вариантов погашения займов заемщиков, не имеющих в настоящее время возможности исполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме, сообщили в Нацбанке.

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