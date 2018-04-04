Регулирование трудовых отношений находится на контроле акима Костанайской области

Костанай. 4 апреля. Kazakhstan Today - На расширенном совещании областного акимата аким Костанайской области Архимед Мухамбетов поручил обеспечить больший охват работающих людей коллективными договорами, ликвидировать скрытую безработицу и разобраться по задолженностям в бюджет, передает Kazakhstan Today.

"В ручном режиме надо провести работу... Надо акимам самим поехать со всей командой, посетить предприятие, одеть каски, униформу, если это сложное предприятие. Заодно посмотрите в каких условиях работники работают. Там же в актовых залах, если нет, то в палатках на улице, подпишите коллективные договоры", - поручил своим подчиненным Архимед Мухамбетов.

Сейчас, по данным акима области, коллективными договорами в регионе охвачены всего около 13 тысяч человек на 576 предприятиях (56,5%). Это 8 показатель в республике.

Также аким области в ходе совещания лично обратился к каждому главе предприятия, где допущена задолженность по заработной плате и социальным отчислениям в бюджет. Как проинформировал заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев, в настоящий момент в режиме неполной занятости работает 11 человек на 3 предприятиях. Также на ряде предприятий отмечена задолженность по пенсионным (более 12 млн тенге) и социальным отчислениям (более 3,5 млн тенге).

"Рычаги есть ко всем работодателям. Я не угрожаю, не пугаю, а еще раз вежливо предупреждаю, - статья 87 Административного Кодекса (есть). Постоянно мониторинг будем вести. Кто не будет погашать - будем штрафовать, принимать меры... То же самое по социальным, пенсионным отчислениям", - предупредил глава области.

Как ранее сообщил руководитель Управления по инспекции труда Костанайской области Максим Моргунов, на заседании трехсторонней комиссии по вопросу "О погашении задолженности по заработной плате. Производственный травматизм", в 2017 году в рамках работы действующего Антикризисного штаба, удалось погасить задолженность по заработной плате почти на 250 млн тенге. На данный момент задолженности по заработной плате нет, но были отмечены факты задержек на предприятиях: ТОО "Восток-1" Мендыкаринского района, ТОО "БоскольАстык", ТОО "Босколь ХПП", ТОО "Сана Агро" Карабалыкского района.

В настоящее время на основе предложений Сторон социального партнерства сформирован План работы областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений на 2018 год (всего 17 вопросов). Остаются в приоритете вопросы задолженности по заработной плате, производственного травматизма, реализации правил проведения медицинских осмотров работников, реализации Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы.

Подписано соглашение о партнерстве между акиматом Костанайской области, областным объединением работников и объединением работодателей Костанайской области на 2018-2020 годы.

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