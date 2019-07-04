Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - Регулярный рейс Нур-Султан - Токио запускается с 6 июля, передает Kazakhstan Today.

Сегодня прошла официальная презентация открытия нового рейса. С 6 июля Токио будет принимать туристов из Казахстана каждую субботу. В дальнейшем SCAT планирует увеличить частоту рейсов в столицу Японии до нескольких раз в неделю, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

С начала 2019 года были открыты новые международные рейсы Нур-Султан - Улан-Батор , Нур-Султан - Прага , Алматы - Баку , из Жуковского в Караганду. Согласно исследованиям ученых, только от транзитного пребывания иностранных пассажиров, дополнительные поступления в экономику Казахстана могут составить около $40 млн в год", - отметил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев.

В ведомстве отметили, что открытие первого в истории Казахстана авиационного сообщения между Казахстаном и Японией является исполнением поручения Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и результатом оперативной совместной работы государственных органов и авиакомпании.

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