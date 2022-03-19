Регулярный совместный контейнерный сервис из Китая в Финляндию запустят транзитом через Казахстан

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НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В Министерстве энергетики рассказали о ситуации на рынке сжиженного нефтяного газа в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Производство сжиженного нефтяного газа в 2021 году составило 3,17 млн тонн. План на 2022 год - 3,2 млн тонн. Более 60% основного потребления сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке приходится на автотранспорт, сообщает пресс-служба Минэнерго

С 2019 года количество автотранспорта, переведенного на сжиженный газ, к 2021 году выросло в 2,2 раза и достигло более 310 тыс. единиц.

В соответствии с поручением главы государства от 5 января по стабилизации социально-экономической ситуации в стране касательно рынка сжиженного газа были приняты следующие оперативные меры:

установлены розничные цены на сжиженный нефтяной газ в коридоре от 50 до 75 тенге/литр в зависимости от отдаленности региона;

снижены предельные оптовые цены на сжиженный нефтяной газ с 38,7 до 28 тыс. тенге;

приостановлены правила торгов до 1 января 2023 года, согласно которому Министерство энергетики будет реализовывать сжиженный газ вне электронных торгов;

утвержден приказ по внесению поправок в Правила формирования плана поставки, согласно которому расширен Перечень субъектов, имеющих право оптовой и розничной реализации на территории республики.

В качестве дополнительных мер, в том числе с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен, прорабатываются следующие меры:

Разработка методики по определению предельных оптовых цен на СНГ заводами-производителями, исходя из установленных розничных цен, что позволит справедливо распределять выручку между заводами и продавцами.

В ближайшее время планируется заключение EPC-контракта на проектирование и строительство нового газоперерабатывающего завода в Мангистауской области взамен действующего КазГПЗ.





Ранее сообщалось, что два НПЗ искусственно завышали цены на газ.



