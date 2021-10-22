Реконструкцию крупнейшей западной автомагистрали планируется завершить в 2022 году

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АКТОБЕ. 21 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Актюбинскую и Атыраускую области проинспектировал ход реконструкции автодороги Актобе - Атырау - Астрахань, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Общая протяженность автодороги составляет 897 километров, в том числе 311 километров - по Актюбинской области, 586 километров - по Атырауской области.
В 2015 году проведена реконструкция на 164-м километре участка Атырау - Макат. В настоящее время ведется реконструкция на 733 километрах автодороги на участках Актобе - Кандыагаш, Кандыагаш - Макат, Атырау - граница с РФ.
Участок Актобе - Кандыагаш (96 километров) включает 78 километров дороги I категории с 4-полосным движением и 18 километров обхода города Кандыагаша II категории с 2-полосным движением. До конца года здесь планируется обеспечить проезд по новому покрытию на 18 километрах. На участке Кандыагаш - Макат (360 километров) ведутся завершающие работы по укладке асфальтобетона и обустройству дороги. В 2021 году запланировано полностью обеспечить проезд по новому покрытию на всей протяженности участка. При этом путь из Актобе в Атырау сократится вдвое. Раньше водителям из-за неудовлетворительного состояния участка приходилось ехать в соседний регион через Уральск, проезжая дополнительно около 500 километров", - сообщает пресс-служба премьер-министра.
Работы планируется завершить в 2022 году.