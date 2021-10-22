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Реконструкцию крупнейшей западной автомагистрали планируется завершить в 2022 году

21.10.2021, 16:32 70957
Реконструкцию крупнейшей западной автомагистрали планируется завершить в 2022 году
Фото: primeminister.kz
АКТОБЕ. 21 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Актюбинскую и Атыраускую области проинспектировал ход реконструкции автодороги Актобе - Атырау - Астрахань, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Общая протяженность автодороги составляет 897 километров, в том числе 311 километров - по Актюбинской области, 586 километров - по Атырауской области. 

В 2015 году проведена реконструкция на 164-м километре участка Атырау - Макат. В настоящее время ведется реконструкция на 733 километрах автодороги на участках Актобе - Кандыагаш, Кандыагаш - Макат, Атырау - граница с РФ. 
 

Участок Актобе - Кандыагаш (96 километров) включает 78 километров дороги I категории с 4-полосным движением и 18 километров обхода города Кандыагаша II категории с 2-полосным движением. До конца года здесь планируется обеспечить проезд по новому покрытию на 18 километрах. На участке Кандыагаш - Макат (360 километров) ведутся завершающие работы по укладке асфальтобетона и обустройству дороги. В 2021 году запланировано полностью обеспечить проезд по новому покрытию на всей протяженности участка. При этом путь из Актобе в Атырау сократится вдвое. Раньше водителям из-за неудовлетворительного состояния участка приходилось ехать в соседний регион через Уральск, проезжая дополнительно около 500 километров", - сообщает пресс-служба премьер-министра. 

 
Работы планируется завершить в 2022 году. 
 

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За 9 месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья

22.10.2021, 16:48 2161
За 9 месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - За 9 месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья. Об этом в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил Аскар Мамин, за 9 месяцев в стране введено в эксплуатацию 10,4 миллионов квадратных метров жилья, что на 8 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе встречи глава государства отметил, что экономика Казахстана демонстрирует уверенную восстановительную динамику. По итогам девяти месяцев 2021 года рост валового внутреннего продукта составил 3,4 процента. Восстановления экономики удалось достичь благодаря своевременно принятым антикризисным мерам.
 
По словам премьер-министра, ключевым фактором ускорения экономики является стабильный рост производства в реальном секторе (+3,5 процентов), а также последовательное восстановление в секторе услуг на фоне карантинных послаблений. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,7 процентов. Рост строительной отрасли составил 9,7 процентов. 
 
Премьер-министр рассказал главе государства о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.
 

Правительством принимаются меры по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе агропромышленного комплекса, заключению долгосрочных контрактов между торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями, увеличению финансирования "оборотной" схемы и закупа в стабфонды продовольствия, недопущению фактов превышения торговой надбавки на социально значимые продукты питания", - сказал Аскар Мамин.

 
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. К настоящему времени во всех регионах значительно снижены уровень заболеваемости, количество тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,96. Загруженность инфекционных коек - 37 процентов, реанимационных - 31 процент. На сегодняшний день 8,1 миллион человек вакцинировано первым компонентом вакцины против коронавируса, 7,2 миллиона граждан - вторым компонентом.
 
Аскар Мамин также доложил президенту о реализации мер по наращиванию притока внешних и внутренних инвестиций, усилению потенциала малого и среднего бизнеса, региональному развитию, дальнейшей диверсификации структуры экономики за счет роста и развития обрабатывающего сектора, а также других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.
 
 

В Казахстане внедрили электронное таможенное сопровождение автотранспорта при транзите товаров

22.10.2021, 11:01 21439
НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Электронное таможенное сопровождение будет применяться на основании рекомендаций системы управления рисками и ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в "зеленой" зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как пояснили в пресс-службе Комитета госдоходов МФ РК, к импортерам "зеленой" зоны отнесены налогоплательщики, включенные в приказ министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2020 года № 1241 "Об утверждении Перечня налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков".
 

Электронное таможенное сопровождение максимально упрощает таможенные операции при транзите, сокращает время прохождения границы и существенно снижает финансовые расходы для участников внешнеэкономической деятельности, строящих бизнес на принципах "прозрачности" и соблюдения требований законодательства. Внедрение указанной меры стало возможным на основании приказа министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 407 "Об утверждении Правил применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, а также взаимодействия органов государственных доходов, декларанта, национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок и перевозчика при электронном таможенном сопровождении транспортных средств", - пояснили в ведомстве.

 
Таким образом, участники внешнеэкономической деятельности, отобранные в рамках системы управления рисками и выбравшие систему электронного таможенного сопровождения, вправе обратиться в соответствующий таможенный орган и к оператору по отслеживанию навигационных пломб, которым определено ТОО "Silk Way monitoring" (www.swm.kz).

Как сообщалось ранее, электронное таможенное сопровождение будет осуществляться путем навешивания навигационных пломб на грузовые отсеки автотранспортных средств и удаленного отслеживания перемещения транспортного средства от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения.
 

РК и РФ обсудили вопрос дальнейших поставок российского дизтоплива в Казахстан

21.10.2021, 18:53 65503
МОСКВА. 21 ОКТЯБРЯ - Министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе состоявшейся в Москве встречи отмечен высокий уровень сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Стороны рассмотрели вопросы в нефтяной, нефтехимической, газовой отраслях и в сфере недропользования, сообщает пресс-служба Минэнергетики РК.
 
Кроме того, стороны обсудили вопрос дальнейших поставок российского дизельного топлива в Казахстан, которые начались в текущем месяце и позволили оперативно стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и не допустить негативных последствий дефицита топлива.
 
Министр Магзум Мирзагалиев также поднял тему газификации Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей и предложил российской стороне принять участие в поставках газа на взаимоприемлемых условиях. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что правительство России готово активизировать переговорный процесс по этому вопросу, заинтересованным органам и компаниям будут даны соответствующие поручения. 
 
Участники встречи также договорились рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного проекта по созданию сети заправочных станций сжиженного природного газа вдоль транзитного маршрута от России до КНР. Стороны сошлись во мнении, что это направление имеет высокий потенциал и позволит обеспечить растущие потребности производственных предприятий Казахстана и транзитного транспорта в топливе.
 
По итогам переговоров стороны отметили взаимный интерес в активизации двусторонних отношений в рамках как действующих, так и новых совместных проектов.
 

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