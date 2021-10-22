Реконструкцию крупнейшей западной автомагистрали планируется завершить в 2022 году

НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - За 9 месяцев в Казахстане введено в эксплуатацию 10,4 млн квадратных метров жилья. Об этом в ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил Аскар Мамин, за 9 месяцев в стране введено в эксплуатацию 10,4 миллионов квадратных метров жилья, что на 8 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи глава государства отметил, что экономика Казахстана демонстрирует уверенную восстановительную динамику. По итогам девяти месяцев 2021 года рост валового внутреннего продукта составил 3,4 процента. Восстановления экономики удалось достичь благодаря своевременно принятым антикризисным мерам.

По словам премьер-министра, ключевым фактором ускорения экономики является стабильный рост производства в реальном секторе (+3,5 процентов), а также последовательное восстановление в секторе услуг на фоне карантинных послаблений. Так, объем производства обрабатывающей промышленности вырос на 5,7 процентов. Рост строительной отрасли составил 9,7 процентов.

Премьер-министр рассказал главе государства о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

Правительством принимаются меры по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе агропромышленного комплекса, заключению долгосрочных контрактов между торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями, увеличению финансирования "оборотной" схемы и закупа в стабфонды продовольствия, недопущению фактов превышения торговой надбавки на социально значимые продукты питания", - сказал Аскар Мамин.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. К настоящему времени во всех регионах значительно снижены уровень заболеваемости, количество тяжелых случаев и находящихся на стационарном и амбулаторном лечении. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,96. Загруженность инфекционных коек - 37 процентов, реанимационных - 31 процент. На сегодняшний день 8,1 миллион человек вакцинировано первым компонентом вакцины против коронавируса, 7,2 миллиона граждан - вторым компонентом.

Аскар Мамин также доложил президенту о реализации мер по наращиванию притока внешних и внутренних инвестиций, усилению потенциала малого и среднего бизнеса, региональному развитию, дальнейшей диверсификации структуры экономики за счет роста и развития обрабатывающего сектора, а также других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.