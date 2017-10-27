Кызылорда. 26 октября. Kazakhstan Today - В акимате Кызылординской области подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2017 года, передает Kazakhstan Today.

"Повышение благосостояния населения - наша главная задача. Прошло время пропаганды и разъяснений, настала пора действий, в особенности, в развитии массового предпринимательства. Неустроенный человек становится благоприятной почвой для социальных проблем. Поэтому мы и стремимся обучать наших земляков востребованным в перспективе на рынке труда профессиям. Примечательно, что 97% кызылординских выпускников школ текущего года поступили в вузы и колледжи. Таким образом, мы не просто обеспечиваем им надежное будущее, но и сокращаем социальную базу для маргинальной молодежи", - сказал аким области Крымбек Кушербаев.

Заместители акима области отчитались об исполнении государственных программ и поручений главы государства. Одним из главных достижений в аграрной отрасли назван рекордный урожай риса, собранный в этом году.

"По предварительным данным, регион в очередной раз собрал рекордный урожай риса - свыше полумиллиона тонн, средняя урожайность - 55,3 центнера с гектара. Кроме того, с начала года сохраняется устойчивая тенденция роста объема валовой продукции и экспорта сельхозпродуктов", - уточнили в пресс-службе акима.

За 9 месяцев текущего года промышленными предприятиями области было произведено продукции на 547,9 млрд тенге. За счет увеличения производства легкой, химической промышленности и продуктов нефтепереработки, обеспечен рост производства в обрабатывающей промышленности на 6,2% (произведено продукции на 78,2 млрд тенге).

"Объем введенного в эксплуатацию жилья в рамках программы "Нурлы жер" возрос на 36,4% и составил 467 тысяч квадратных метров. В этом году в области ведется строительство 47 многоэтажных домов, из них 24 сданы в эксплуатацию", - информирует пресс-служба.

В рамках Карты индустриализации в области реализовано 20 проектов, 16 из которых вышли на полную производственную мощность. Объем экспортируемой продукции предприятиями ГПИИР за последний год возрос на 23%, а число стран-импортеров выросло с 8 до 11 (Россия, Кыргызстан, Азербайджан, Дания, Таджикистан, Афганистан, Китай, Великобритания, Польша, США, Тайвань).

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