Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Решение суда о принудительной ликвидации АО "Казинвестбанк" вступило в силу, передает Kazakhstan Today.

"24 января 2018 года вступило в законную силу решение специализированного межрайонного экономического суда Алматы о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) АО "Казинвестбанк", - сообщили в пресс-службе Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

По информации КФГД, 100% депозитов физических лиц в АО "Казинвестбанк" были переданы АО ДБ "Альфа-Банк" в ходе операции по одновременной передаче активов и обязательств.

"При этом по факту вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) АО "Казинвестбанк", у АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" возникают обязательства перед физическими лицами, на счета которых денежные средства были зачислены после даты передачи активов и обязательств АО ДБ "Альфа-Банк". Общая сумма данных обязательств составляет порядка 2 млн тенге; число вкладчиков, имеющих право на возмещение, - порядка 70. Выплата будет производиться из средств специального резерва КФГД. Общий объем средств КФГД, предназначенных для выплаты гарантийного возмещения, составляет 568,6 млрд тенге", - уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что КФГД привлечет к выплате возмещения банк-агент из числа банков, участвующих в системе гарантирования депозитов. В случае, если конкурсных заявок от банков - участников системы гарантирования депозитов - принято не будет или банки-кандидаты не будут соответствовать всем квалификационным требованиям к банку-агенту, выплата будет осуществляться через Национального оператора почты - АО "Казпочта".

Конкурс для выбора банка-агента будет проведен в течение 15 календарных дней, а о начале выплаты физическим лицам будет объявлено не позднее 13 февраля 2018 года.

Напоминаем, что максимальная сумма возмещения по депозитам в тенге составляет 10 млн тенге, по депозитам в иностранной валюте - 5 млн тенге.

АО "Казинвестбанк" был лишен лицензии на проведение банковских и иных операций 26 декабря 2016 года. В соответствии с договором между временной администрацией АО "Казинвестбанк" и АО ДБ "Альфа-Банк" от 19 мая 2017 года, портфель обязательств, в том числе депозиты физических и юридических лиц, активы АО "ЕНПФ", был передан АО ДБ "Альфа-Банк".

АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) - это дочерняя организация Национального банка Республики Казахстан, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня.

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